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Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını: Sürücü son anda durdurdu

00:40, 12/11/2026, Perşembe
DHA
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Yangın nedeniyle tünelde trafik akışı bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde seyreden hafif ticari araçta yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını sağ şeride çekerek 112'ye ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluşurken, ulaşım bir süre sonra normale döndü.

Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde seyir halinde olan Y.S.N. yönetimindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Aracı sağ şeride çekerek durdurdu

Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Yolda bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangında ilgili inceleme başlatıldı.


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Başlıklar :BoluBolu DağıAnkara
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Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını: Sürücü son anda durdurdu
Yangın nedeniyle tünelde trafik akışı bir süre aksadı.
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