Bolu'da lapa lapa kar sevinci: Vatandaşlar sokaklara döküldü

Abant’ta sonbahar şöleni: Binlerce kişi akın etti
Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla büyüleyici bir görünüme kavuştu. Güneşli hafta sonunu fırsat bilen binlerce ziyaretçi, doğanın renk cümbüşü arasında yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve manzaranın tadını çıkardı. İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmak için Abant’a gelen ziyaretçiler, sonbaharın sunduğu eşsiz güzelliğe hayran kaldı.
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