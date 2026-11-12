Bolu'da kahraman muhtar: Canını hiçe sayarak içeri girdi, alevlerin arasına daldı

Bolu'da lapa lapa kar sevinci: Vatandaşlar sokaklara döküldü

Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde lapa lapa yağan kar, vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken cadde ve sokaklar karın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu. Üniversite eğitimi için Tanzanya'dan gelen bir öğrenci de kar yağışının kendisini mutlu ettiğini söyledi.