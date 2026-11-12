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Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta Yavuz Sarı'nın yaşadığı tek katlı ahşap evde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.


Yangını haber alan mahalle muhtarı Sabri Şenel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra eve gitti.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan içeri giren Şenel, yerde yatan felçli Sarı'yı sırtına alarak dışarı çıkardı.


Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


Öte yandan, Sarı'nın evde olduğunu düşünerek içeri girmeye çalışan ve dumandan etkilenen 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Mahalle muhtarı Sabri Şenel, Yavuz Sarı'nın ablasının kendisini araması üzerine yangından haberdar olduğunu söyledi.


Evin yanına koşarak geldiğini belirten Şenel, "Kapı kilitli olduğu için kapıyı kırarak içeri girdim. Alevler komple evin içini sarmıştı. Evdeki vatandaş felçli olduğu için yerde yatıyordu. Hemen sırtıma alarak dışarı çıkardım. Ondan sonra ekipler geldi." dedi.

Şenel, "Evde yaşayan kişi felçli olduğu için yürüyemiyor. Sobanın üzerine devrilmiş sanırım. Soba da devrilmişti." ifadelerini kullandı.



Başlıklar :BoluMahalle muhtarıFelç
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Bolu'da kahraman muhtar: Canını hiçe sayarak içeri girdi, alevlerin arasına daldı

Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta Yavuz Sarı'nın yaşadığı tek katlı ahşap evde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.


Yangını haber alan mahalle muhtarı Sabri Şenel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdikten sonra eve gitti.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan içeri giren Şenel, yerde yatan felçli Sarı'yı sırtına alarak dışarı çıkardı.


Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


Öte yandan, Sarı'nın evde olduğunu düşünerek içeri girmeye çalışan ve dumandan etkilenen 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Mahalle muhtarı Sabri Şenel, Yavuz Sarı'nın ablasının kendisini araması üzerine yangından haberdar olduğunu söyledi.


Evin yanına koşarak geldiğini belirten Şenel, "Kapı kilitli olduğu için kapıyı kırarak içeri girdim. Alevler komple evin içini sarmıştı. Evdeki vatandaş felçli olduğu için yerde yatıyordu. Hemen sırtıma alarak dışarı çıkardım. Ondan sonra ekipler geldi." dedi.

Şenel, "Evde yaşayan kişi felçli olduğu için yürüyemiyor. Sobanın üzerine devrilmiş sanırım. Soba da devrilmişti." ifadelerini kullandı.



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