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16 yaşındaki İlayda Yaşar, Bolu'daki 9'uncu Açık Wushu Balkan Şampiyonası'nın Genç Kızlar Sanda kategorisinde rakiplerini mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

Turnuva, 22 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlendi.

Yaşar altın madalyanın sahibi oldu

Ordu'nun Gürgentepe İlçesi'nde yaşayan İlayda Yaşar, Gülyalı Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi.

Yaşar, 13-17 Kasım tarihleri arasında Bolu'da yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil etti.

Genç Kızlar Sanda kategorisinde mücadele eden Yaşar, karşılaşmada rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcunun başarısı, ailesi ve eğitim gördüğü Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi başta olmak üzere Gürgentepe, Gülyalı ve Ordu'da sevinçle karşılandı.

DHA Bolu'daki 9'uncu Açık Wushu Balkan Şampiyonası'nda Genç Kızlar Sanda kategorisinde altın madalya kazanan 16 yaşındaki İlayda Yaşar, madalyası ve sertifikasıyla poz verdi.

Eskişehirli sporcular 17 madalya kazandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, şampiyonada Eskişehir adına mücadele eden sporcular 11 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.

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İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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