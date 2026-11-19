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Gelecek yıl Özbekistan'da yapılacak şampiyonada başarısını tekrarlamayı hedefleyen 23 yaşındaki milli sporcu Nisan Çetinkıran, bu ülkede katıldığı WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü mezunu olan Nisan, 2023'te İstanbul'da yapılan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda +70 kiloda gümüş madalya elde etti.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te geçen ay düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda ise milli formayla büyük kadınlar low kick +70 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

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2027 Şampiyonasına Adana'da hazırlanıyor

Milli sporcu, aynı ülkede 2027'de yapılacak WAKO Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Adana'da hazırlanıyor.

Şampiyon Star Spor Kulübü'nde antrenör Halil İbrahim Özdemir eşliğinde antrenman yapan Nisan, madalyalarına Özbekistan'da yenisini eklemeyi hedefliyor.

Ahmet Kaan Temel Anadolu Ajansı Özbekistan'da katıldığı WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran 23 yaşındaki milli sporcu Nisan Çetinkıran, 2027'de aynı ülkede düzenlenecek şampiyonada başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Antrenör Halil İbrahim Özdemir (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamada bulundu.

Nisan Çetinkıran: "Yıllardır bunun için çok fazla emek sarf ettik"

Çetinkıran, yaptığı açıklamada Özbekistan'daki turnuvaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle motive olduğunu belirten Nisan, şöyle konuştu:

"Yıllardır bunun için çok fazla emek sarf ettik ve orada Türk bayrağını temsil etmenin gururunu yaşamak çok başka bir sevinçti. Takım arkadaşlarımın ve milli takımdaki antrenörlerimin destekleri, ringde elim havaya kalkarken kenarda duyduğum alkış sesleri, tezahüratlar beni çok mutlu etti. Azmimi, isteğimi daha da çok artırdı."

Dünya Şampiyonası için yoğun antrenman yaptığını ifade eden Nisan, "2027 yılında da hedefim Kick Boks Dünya Şampiyonası'na gidip altın madalyayla geri dönmek ve bayrağımızı tekrar dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.

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Ahmet Kaan Temel Anadolu Ajansı Özbekistan'da katıldığı WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran 23 yaşındaki milli sporcu Nisan Çetinkıran, 2027'de aynı ülkede düzenlenecek şampiyonada başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Milli sporcu, WAKO Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Adana'da hazırlanıyor.

Özdemir: "Kick boksta dünyadaki yerimiz çok iyi durumda"

Antrenör Halil İbrahim Özdemir, Nisan'ın Özbekistan'daki başarısıyla gururlandıklarını vurguladı.

Milli takımın organizasyonun en başarılı ekiplerinden olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Kick boksta dünyadaki yerimiz çok iyi durumda. Buna destek olmamız, bir puan kazandırmamız, etkide bulunmamız bizim açımızdan çok büyük gurur. Artık 2027 yılındaki şampiyonalara hazırlanıyoruz. Nisan'ın içindeki savaşçı ruhunu kaybetmediği müddetçe kürsü, yarışma, branş fark etmeksizin kürsünün her zaman en tepesinde olacağına inanıyoruz."

Ahmet Kaan Temel Anadolu Ajansı Özbekistan'da katıldığı WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran 23 yaşındaki milli sporcu Nisan Çetinkıran, 2027'de aynı ülkede düzenlenecek şampiyonada başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Milli sporcu, WAKO Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Adana'da, antrenör Halil İbrahim Özdemir (solda) ile hazırlanıyor.

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