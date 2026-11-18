Dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında yapılan törenle anıldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane halterci için Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Türkiye Halter Federasyonu tarafından tören düzenlendi.

Törene aile ve Balkan dernekleri katıldı

Törene Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun ve Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinin belediye başkanı Erol Mümün katıldı.

Süleymanoğlu'nun ailesi, Balkan dernekleri, genç sporcular ve sevenleri de törende yer aldı.

Ünlü: Onun kaldırdığı ağırlıklar unutulabilir mi?

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşma yapan Ünlü, "Türk spor tarihinde adını altın harflerle yazdıran, milyonların gönlünde taht kuran, dünyanın hayranlıkla izlediği büyük bir şampiyondu. Naim yalnızca ağırlıkları kaldıran bir sporcu değil, imkansız denilenin mümkün olduğunu gösteren bir iradenin, pes etmemenin ve mücadele ruhunun adıydı." diye konuştu.

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Ünlü, şöyle devam etti: "Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonlukları, dünya rekorları ile Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektirdi. Türk sporunun unutulmaz efsanesi, dünya halter tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri. Milletimizin gururu Naim Süleymanoğlu’nu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onun kaldırdığı ağırlıklar unutulabilir mi? Kırdığı rekorlar silinebilir mi? Dünyaya dinlettiği İstiklal Marşı’mız unutulabilir mi? Asla. Çünkü şampiyonlar madalyalarıyla, efsaneler ise tarihe bıraktıkları izlerle yaşarlar"

Törene, okunan dualarla son verildi.

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