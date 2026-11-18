Yıldızlar kategorisinde hem Avrupa hem Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan 16 yaşındaki boksör Masal Ece Buruk, kariyer yolculuğunun olimpiyatlara kadar uzanmasını hedefliyor.

Manisa Lisesi 11. sınıf öğrencisi Masal Ece, 7 yıl önce ağabeyinin antrenmanlarını izlerken boksa başlamaya karar verdi.

Ringe 9 yaşında adım atan ve başlangıçta ağabeyiyle antrenman yapan Masal Ece, 2023 yılında 54 kiloda, 2024'te 57 kiloda, 2025'te ise 63 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Finallerdeki yenilgiler pes ettirmedi

Finallerde yaşadığı mağlubiyetlerin ardından pes etmeyen ve azimle çalışmayı sürdüren Masal Ece, Temmuz'da Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaştı.

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Karadağ'da geçen ay düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda ise Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Genç sporcu, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Günay Pabuşçu Anadolu Ajansı Yıldızlar kategorisinde Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanan 16 yaşındaki boksör Masal Ece Buruk, kariyer yolculuğunun olimpiyatlara kadar uzanmasını hedefliyor.

Günay Pabuşçu Anadolu Ajansı Yıldızlar kategorisinde Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanan 16 yaşındaki boksör Masal Ece Buruk (ortada), kariyer yolculuğunun olimpiyatlara kadar uzanmasını hedefliyor.

Masal Ece: Çok farklı bir duyguydu

Masal Ece Buruk, 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğunu final müsabakalarında kaçırmasının kendisini zaman zaman spordan uzaklaşma noktasına getirdiğini söyledi.

Ailesinin bu süreçte yanında durduğunu söyleyen Buruk, şampiyonluk için çabalamaktan asla vazgeçmediğini vurgulayarak, "Farklı sıkletlerde hep ikinciliğe oynadım. Bu sene de olmazsa artık bırakmayı düşünecektim ama bu sene böyle bir patlayış, zirve noktası oldu. Yıllarca bu kadar çok kaybetmiş biri olarak en sonunda zirveye ulaşmanın gururunu yaşadım. Çok farklı bir duyguydu. O tarif edilemez. Emeğimin karşılığını aldığımı orada anladım." diye konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Masal Ece, hedefine ulaşmak için çok emek verdiğini, arkadaşları sosyal ortamda vakit geçirirken kendisinin antrenman ve kamplarda olduğunu söyledi.

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Gençler kategorisinde ringe çıkacağını bildiren Masal Ece, "İşimiz, çok daha zor. Önce Türkiye şampiyonası var, orada şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında Avrupa ve dünya. İnşallah olimpiyatlara kadar yolumuz var." diyerek sözlerini tamamladı.

Başarılı sporcunun antrenörü Yahya Aslan ise olimpiyatın uzun bir yolculuk olduğunu belirterek bunun için gelişmeye, çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Günay Pabuşçu Anadolu Ajansı Yıldızlar kategorisinde Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanan 16 yaşındaki boksör Masal Ece Buruk, kariyer yolculuğunun olimpiyatlara kadar uzanmasını hedefliyor.

Günay Pabuşçu Anadolu Ajansı Yıldızlar kategorisinde Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanan 16 yaşındaki boksör Masal Ece Buruk, kariyer yolculuğunun olimpiyatlara kadar uzanmasını hedefliyor.

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