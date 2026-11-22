Antika olarak yeniden ilgi gören bakır ibrikler 20 bin liraya kadar yükseliyor

Teknolojik gelişmeler ve değişen yaşam alışkanlıkları nedeniyle günlük kullanımdan uzaklaşan bakır ibrikler, antika olarak yeniden ilgi görüyor. Fiyatlar özelliklerine ve fiziki durumlarına göre 20 bin liraya kadar yükseliyor.