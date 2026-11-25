Seben ilçesinde erozyonla mücadele kapsamında kafes tel çit teraslar tamamlandı; Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teraslara 20 bin 24 fidan dikilecek.

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Seben'de erozyon riskinin azaltılması amacıyla sürdürülen arazi ıslah çalışmalarında kafes tel çit teraslar tamamlandı.

Bölgede 20 bin 24 fidanı toprakla buluşturmak için hazırlıklara başlandı.

Teraslar teknik kontrollerle denetlendi

Seben ilçesine bağlı Susuz Köyü Çatak Mahallesi'nde erozyonla mücadele kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Dik ve eğimli arazilerde toprak kaybını önlemek için kafes tel çit terasları, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı.

Çalışmaların ardından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisi Yüksel Özcan, Seben Orman İşletme Müdürü Semih Can ve beraberindeki teknik ekip bölgede incelemelerde bulundu.

Terasların arazi standartlarına uygunluğu ölçüm ve teknik kontrollerle denetlendi.

İncelemelerin ardından, kış şartlarının ağırlaşmaması için fidan dikim çalışmalarının bir an önce başlatılması talimatı verildi.

IHA Seben'de erozyon riskine karşı kafes tel çit terasları tamamlandı; Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede 20 bin 24 fidanın dikilmesi için hazırlık yapıyor.

IHA Seben'de erozyon riskini azaltmak için kafes tel çit terasların yapımı tamamlandı; Seben Orman İşletme Müdürü Semih Can ve Etüt Proje Başmühendisi Yüksel Özcan teraslarda teknik kontrol yaptı.

IHA Seben ilçesine bağlı Susuz Köyü Çatak Mahallesi'nde erozyonla mücadele kapsamında dik yamaçlara kafes tel çit teraslar yapıldı; Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 20 bin 24 fidanı bu teraslara dikecek.

Teraslanan yamaçlara 20 bin 24 fidan dikilecek

Bolu Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen 20 bin 24 fidanın teraslanan yamaçlara dikileceği bildirildi.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 11 bin karaçam, 2 bin 300 ahlat, 2 bin Türk fındığı, bin 424 alıç, bin 400 kuşburnu, bin badem, 800 yabani kiraz ve 100 ceviz fidanı toprakla buluşturulacak.

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Projeyle erozyon riskinin azaltılması, toprağın korunması ve bölgedeki bitki örtüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor, yaban hayatına da katkı sağlanması amaçlanıyor.

Meyveli ağaç ve çalı türleri sayesinde yaban hayvanları için besin kaynaklarının artırılması amaçlanıyor.

Çalışmalar tamamlandığında Seben ilçesindeki erozyon riski taşıyan alanlardan birinin daha yeşil dokuya kavuşturulması hedefleniyor.

IHA Seben'de erozyon riskini azaltmak için yapılan kafes tel çit teraslar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince incelendi.

IHA Bolu Orman Bölge Müdürlüğü teknik ekibi, Seben'de erozyonla mücadele için yapılan kafes tel çit teraslarda inceleme yaptı.

IHA Seben'de erozyon riskine karşı kafes tel çit terasların yapımı tamamlandı; Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri teraslarda ölçüm ve teknik kontroller yaptı.

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