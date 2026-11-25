Seben'de erozyon riskinin azaltılması amacıyla sürdürülen arazi ıslah çalışmalarında kafes tel çit teraslar tamamlandı.
Bölgede 20 bin 24 fidanı toprakla buluşturmak için hazırlıklara başlandı.
Teraslar teknik kontrollerle denetlendi
Seben ilçesine bağlı Susuz Köyü Çatak Mahallesi'nde erozyonla mücadele kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.
Dik ve eğimli arazilerde toprak kaybını önlemek için kafes tel çit terasları, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı.
Çalışmaların ardından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisi Yüksel Özcan, Seben Orman İşletme Müdürü Semih Can ve beraberindeki teknik ekip bölgede incelemelerde bulundu.
Terasların arazi standartlarına uygunluğu ölçüm ve teknik kontrollerle denetlendi.
İncelemelerin ardından, kış şartlarının ağırlaşmaması için fidan dikim çalışmalarının bir an önce başlatılması talimatı verildi.
Teraslanan yamaçlara 20 bin 24 fidan dikilecek
Bolu Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen 20 bin 24 fidanın teraslanan yamaçlara dikileceği bildirildi.
Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 11 bin karaçam, 2 bin 300 ahlat, 2 bin Türk fındığı, bin 424 alıç, bin 400 kuşburnu, bin badem, 800 yabani kiraz ve 100 ceviz fidanı toprakla buluşturulacak.
Projeyle erozyon riskinin azaltılması, toprağın korunması ve bölgedeki bitki örtüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor, yaban hayatına da katkı sağlanması amaçlanıyor.
Meyveli ağaç ve çalı türleri sayesinde yaban hayvanları için besin kaynaklarının artırılması amaçlanıyor.
Çalışmalar tamamlandığında Seben ilçesindeki erozyon riski taşıyan alanlardan birinin daha yeşil dokuya kavuşturulması hedefleniyor.
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