Bolu'da 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Sanayi kavşağında 14 ABM 774, 14 ACG 656 ve 14 ADS 964 plakalı otomobillerin çarpışmasıyla meydana geldi.
Otomobillerden birinin devirdiği elektrik direği, 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.
Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.
Sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından 14 ACG 656 plakalı otomobilde sıkışan 2 kişi araçtan çıkarıldı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangını da itfaiye ekipleri söndürdü.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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