Karabük'te sonbahar renklerine bürünen ormanlar havadan görüntülendi

Karabük'te ormanlara yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim oldu. Karabük-Eflani ile Karabük-Bartın güzergahlarında sık orman dokusunun içinden geçen sürücüler ve yolcular bu renklerin arasında seyahat ediyor.