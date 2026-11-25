Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı.
Karayolları ekipleri Ahmetusta mevkisinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Büyükdüz mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.
Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor
Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde kış manzaraları oluşturdu.
Büyükdüz mevkisi beyaza bürünürken araçların üzeri karla kaplandı.
Yağışın etkili olduğu Safranbolu-Bartın karayolunun Ahmetusta mevkisinde Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise araçlarıyla bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı.
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