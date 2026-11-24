Bolu'da D-100 kara yolunda kavşakta bir otomobile çarpan otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı, ardından karşı şeride geçip başka bir otomobile daha çarptı.
Otomobilin çarptığı direk, hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza Sanayi Kavşağı'nda yaşandı
Saat 20.45 sıralarında, geçen günlerde yeniden ulaşıma açılan D-100 kara yolunun Sanayi Kavşağı'nda kaza meydana geldi.
Ankara yönünden gelen 14 ABM 774 plakalı otomobil, kavşakta 14 ADS 656 plakalı otomobile çarpmasının ardından savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı; daha sonra karşı şeride geçerek 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı.
Otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği ise 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkışan sürücü kurtarıldı
14 ADS 656 plakalı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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