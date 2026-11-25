İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Sancaktepe ilçesinde dikkat çekici bir operasyona imza attı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede gerçekleştirilen uyuşturucu alışverişini havadan dronla adım adım takip altına aldı.
ALICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI, SATICIYA ULAŞILDI
TEKERLEKLİ SANDALYEYİ ZULA YAPMIŞ
Harekete geçen ekipler tarafından yakalanan satıcının uyuşturucu ticaretinde başvurduğu yöntem ise şaşkınlık yarattı. Tekerlekli sandalyeyle sokak sokak gezerek uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelinin kullandığı sandalyede detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada, tekerlekli sandalyenin içerisine gizlenmiş uyuşturucu zulası ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli takibi sonucu deşifre edilen olayda, alıcı ve satıcı olmak üzere toplam 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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