Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul’da uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Şişli ilçesinde düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirdiği ortak çalışma sonucunda, ilçede takibe alınan bir adrese baskın düzenlendi.

KRİSTAL VE SIVI METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Şişli’de belirlenen eve yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 22 kilo 850 gram kristal metamfetamin ve 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin olmak üzere toplam 41 kilo 750 gram uyuşturucu madde bulundu.

İMALATTA KULLANILAN KİMYASALLAR DA BULUNDU

Ekiplerin evdeki aramalarında ayrıca uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirlenen 4 litre aseton ile 5 litre 100 mililitre asit ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve kimyasallar muhafaza altına alındı.

Reklam Reklam

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.