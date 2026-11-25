AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
''Kadına dönük şiddetin her türlüsü herkes tarafından lanetlenmelidir.
Kadına yönelik şiddetyalnızca bir bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlerimize saldırıdır.
Şiddeti doğuran anlayış, eylem ve dil ile mücadelemiz “sıfır tolerans” ilkesi ile sürecektir.
Kadına dönük şiddetle mücadele bir insanlık mücadelesidir;
kadınların güvenliği, onuru ve hakları için bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. ''
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