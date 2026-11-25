Hayati Yazıcı AK Parti'deki görevlerinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK dahil AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla duyuran Yazıcı, oğlunun soruşturmaya konu fonlardan herhangi bir kazanç elde etmediğini belirterek, "Bir lira, bir kuruş dahi kazanımım olmamıştır" dedi. Yazıcı, istifa kararının gerekçesini ise "Partime zarar verme algısı oluşturmaya odaklanılmıştır. Buna asla fırsat vermeyeceğim" sözleriyle açıkladı.