Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2026 ve 2027 yılları için toplam 30 bin öğretmene atama müjdesi vererek “Mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programına katıldı. Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerle bir arada olmanın ve öğretmenleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, maarif ordusunun tüm neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Konuşmasının başında şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Ayla Kara gibi isimleri anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı, bu ülke ve bu millet için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağımızı özellikle ifade ediyorum” diye konuştu.

TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ

"Öğretmen bilendir. Bildiklerini öğretendir" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devlet olarak öğretmenlerimizin çok daha verimli çalışabilmeleri ülkemizin aydınlık yarınları olan evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

TOPLAM 30 BİN ÖĞRETMEN

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün bir yaklaşımı eğitim sistemine kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, “2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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DİJİTAL ALEMDE TEHDİTLER CİRİT ATIYOR

Çocukların internet ortamında yalnızca yeni bilgiler edinmediğini, aynı zamanda dijital dünyada sosyalleştiğine işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Orada vakit geçiriyor, kendisine siber alemde adeta yeni bir kimlik, yeni bir hayat inşa ediyor. Fakat dijital ortamlar aynı zamanda sonuçları çok vahim olan ciddi risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Nihilist akımlardan mahremiyet ihlallerine, cinsiyetsizleştirme projelerinden dijital yalnızlığa, şiddetin özendirilmesinden zorbalık vakalarına kadar birçok tehdit dijital alemde adeta cirit atıyor. Bu tarz içerikler çocuklarımızın zihinlerini, karakterlerini ve davranışlarını da olumsuz etkiliyor. Son dönemde yaşadığımız üzüntü verici olaylarda bunun ne tür sonuçlar doğurabileceğine hep beraber tanık olduk. Dijital tehditler karşısında çocukların korunması sorumluluğunu sadece çocukların omuzlarına bırakamayız. Trilyon dolarlık bütçeleri yöneten devasa teknoloji şirketlerinin daha fazla kazanç sağlamak için her yolu denediğini unutmamalıyız. Bu mücadelede devletle birlikte hepimize sorumluluklar düşmektedir."

ÇOCUKLAR GÖZÜMÜZÜN NURU

Resmi kurumların, öğretmenlerin ve ailelerin tam bir uyum ve işbirliği içinde hareket etmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmenin çabasındayız. Yaptıklarımızın belli çevreler tarafından sadece yasaklama parantezine alınması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Söz konusu, gözümüzün nuru olan çocuklarımızdır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemeyle çocukların sosyal medya kullanımına dair önemli adımlar attıklarını hatırlattı. Erdoğan, "15-18 yaş arasındaki çocuklarımızın sosyal medya platformlarından daha kontrollü bir biçimde hizmet almalarını istiyoruz. Bu konuda sosyal medya platformlarının anne babaların denetim yapabilecekleri araçları hazır bulundurmaları yükümlülüğünü verdik" dedi.

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Kafkasya’nın barışı ortak hedefimiz

Erdoğan, Iğdır’daki Uluslararası Kafkasya Kongresi’ne gönderdiği mesajda, “Kafkasya’nın tarihi, bizim de tarihimizdir” dedi. Karabağ zaferinin sevincini birlikte yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, bölgenin barış ve refahı için de aynı kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Erdoğan, Zengezur Geçişi’nin açılmasıyla Türkiye’nin Türk dünyasıyla bağlarının güçleneceğini, ticaretin ve bölgesel iş birliğinin gelişeceğini kaydetti.

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