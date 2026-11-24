CHP'nin eski genel başkanlarından
Hikmet Çetin, hayatını kaybetti.
Geçen yıl ekim ayında soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan Çetin, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ekim 2025'in sonunda taburcu edilen Çetin, 2026 yılı içerisinde yeniden hastaneye yatırılmıştı.
CHP Genel Başkanlığı yaptı
89 yaşındaki Çetin 18 Şubat 1995-9 Eylül 1995 tarihleri arasında CHP genel başkanlığı yapmıştı. 16 Ekim 1997'de TBMM Başkanlığına seçilen Çetin bu görevini 18 Nisan 1999'a kadar sürdürdü.
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