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Yazıcı, istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla duyurdu. "Alnım ak, başım dik" ifadesini kullanan Yazıcı, açıklamasında “Oğlumun soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır. Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankasının ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir. Beklentim, peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesidir" ifadelerini kullandı.

Süreçte masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesini isteyen Yazıcı, herhangi bir iddianın yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle hükme dönüşe-meyeceğini ifade etti.

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