20 bin liralık elektrikli bisiklet için 40 bin lira ceza ödeyecekler

Bolu'da trafik ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan iki elektrikli bisikletin plakasız olduğunu, sürücülerin ise M sınıfı sürücü belgesine sahip olmadığını belirledi. Sahiplerine 40'ar bin lira ceza uygulandı.