Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Aladağ mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından çam ormanları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Karla kaplanan çam ormanları dronla görüntülendi.
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Aladağ mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından çam ormanları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Karla kaplanan çam ormanları dronla görüntülendi.
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