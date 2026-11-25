Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda 16 sikke, 5 obje ve 1 küp ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmalarının sonucunda, H.T. isimli şahsın evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Başköy köyündeki evde adli arama
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Şiran’a bağlı Başköy köyünde bulunan şüpheli şahsın evinde adli arama gerçekleştirildi.
Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet sikke, 5 adet obje ve 1 adet küp ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Şahıs olayla ilgili gözaltına alındı, inceleme sürüyor.
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