Gümüşhane’de elektrik direği 80 yaşındaki kadının evinin bahçesine devrildi

"Devrilen elektrik direği az kalsın evin içerisine girecekti"





Annesiyle engelli ablasının aynı evde yaşadığını ve büyük bir tehlike atlattıklarını söyelyen Ayşe Doludizgin ise, "Elektrik direği evimizin üzerine düştü. Bu ikinci kez oluyor. Aynı direğin dibini keserek yine aynı yere diktiler. Bundan 10 gün önce muhtarımız gereken yerlere iletti. Fakat gereken yapılmadı. Bu elektrik, başka bir şeye benzemez. Engelli ablam var 55 yaşında tam onun odasının önüne düştü, biraz daha ileriye düşse odaya girecekti. Davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.