Harçlıklarını biriktirdi kendi işinin patronu oldu. 12 yaşındaki Musab'ın büyük başarısı

09/11/2026, Pazartesi11:59
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
32

Bildirimler

Melek Subaşı'nın evliliği 17 yıl sonra yeniden gündemde09 Kasım 2026 11:25 PazartesiSON DAKİKA
Bakan Gürlek verileri paylaştı: 73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldı09 Kasım 2026 11:11 PazartesiSON DAKİKA
Bakanlıktan bir okul forması için yasak ve toplatma kararı09 Kasım 2026 10:45 PazartesiSON DAKİKA
Yaprağından posasına dev ekonomiye dönüştü09 Kasım 2026 10:30 PazartesiSON DAKİKA
Altın piyasasında ibre yukarı döndü: İşte fiyatlarda son durum09 Kasım 2026 10:15 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bakan Gürlek verileri paylaştı: 73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldıBakanlıktan bir okul forması için yasak ve toplatma kararıKritik Kabine toplanıyor: Milyonların gözü Beştepe’de 📌İşte gündemdeki diğer başlıklarEisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındı

Harçlıklarını biriktirdi kendi işinin patronu oldu. 12 yaşındaki Musab'ın büyük başarısı

11:28, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Gümüşhane’de ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı 3D yazıcı sayesinde kendi ürünlerini tasarlayıp satmaya başladı. Dijital dünyayı tüketmek yerine üretime odaklanan genç yetenek, yaşıtlarına ilham veriyor.

Kent merkezinde Gazipaşa Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla edindiği 3D yazıcı sayesinde teknolojik üretim gerçekleştirerek kendi harçlığını çıkarmaya başladı.


Dijital medyada vakit geçirmek yerine bilgisayar yazılımları üzerinden tasarım yapan genç yetenek, ürettiği materyalleri satarak yeni hedeflerine doğru ilerliyor.

Yazıcıyı kullanmayı babasından ve YouTube videolarından öğrenen Yılmaz, bilgisayarda hazırladığı tasarımları anahtarlık, oyuncak ve eğitim araçlarına dönüştürdü.


Ürettiği eşyaları satışa sunan Yılmaz, arkadaşlarına da hediyeler hazırladı. Annesinin yönettiği sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerini tanıtan Musab Taha, ailesinin desteğiyle tasarım ve üretim deneyimini geliştirdi.

Dron almak için biriktirdiği harçlıklarla yazıcı aldı


Başlangıçta dron almayı planladığını anlatan Musab Taha, biriktirdiği harçlıkları üç boyutlu yazıcıya ayırdığını söyledi. Yazıcıdan elde ettiği geliri de dron almak için kullandığını belirten Yılmaz, tasarım çalışmalarında Tinkercad ve Meshy AI’dan yararlandığını ifade etti.


Bilgisayarda düzenlediği modelleri baskıya hazırladığını anlatan Yılmaz, yazıcıdan çıkan ürünlerin son işlemlerini tamamlayarak satışa sunduğunu kaydetti.


Yılmaz, "İlk başta Tinkercad’de düzenliyorum, sonra Bambu Lab’a aktarıyorum. Oradan filamentleri takıp gönderiyorum. Yazıcı yapıyor, sonra anahtarlık halkalarını takıyorum. Sonra da satışa sunuyorum" dedi.

Kardeşinin sınıfına kitap ayracı hazırladı


Ürünlerini yalnızca satmadığını, zaman zaman arkadaşlarına hediye de ettiğini anlatan Musab Taha, kardeşinin sınıfındaki bütün öğrencilere kitap ayracı yaptığını söyledi.


Kendi arkadaşlarına da anahtarlık hediye ettiğini belirten Yılmaz, hazırladığı ürünler arasında karanlıkta parlayan ejderhanın kendisini özellikle etkilediğini dile getirdi.


Röportaj sırasında çarpım tablosunu ezberlemek için hazırladığı kartı, sayı oyunlarını ve resim tamamlama oyuncağını da tanıtan Yılmaz, farklı ürünler üzerinde çalıştığını anlattı.


Arkadaşlarının tasarımlarını merakla karşıladığını belirten Yılmaz, "Arkadaşlarım da ‘Nasıl yapıyorsun, bana da yapar mısın?’ diye heyecanlanmıştı" ifadesini kullandı.

"Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum"


Tasarım yapmaktan ve hazırladığı modelleri ürüne dönüştürmekten keyif aldığını söyleyen Musab Taha, ileride kendi markasını kurmak istediğini belirterek "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum" dedi.

Üretimle uğraşmayı eğlenceli bulduğunu anlatan Yılmaz, arkadaşlarına da bu uğraşı tavsiye etti.

Annesi sosyal medya hesabını yönetti


Musab Taha’nın annesi Zehra Yılmaz, oğlunun önce dron almak istediğini, daha sonra birikimini üç boyutlu yazıcıya ayırmaya karar verdiğini anlattı.

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak çalıştığını belirten Yılmaz, oğlunun kendilerine, "Ben 3D yazıcı almak istiyorum. Bu 3D yazıcıdan ürettiklerimi satıp daha iyi, daha kaliteli bir dron almak istiyorum" dediğini aktardı.


Çocuklarını, istedikleri şeyler için birikim yapmaları ve emek vermeleri konusunda desteklediklerini söyleyen Yılmaz, Musab Taha’nın ürünlerini tanıttığı sosyal medya hesabını kendisinin kontrol ettiğini belirtti.


Farklı dükkânlarda stantlar da kurduklarını anlatan Yılmaz, ailece fikir alışverişinde bulunduklarını ve oğlunun okulda olduğu zamanlarda baskı çalışmalarının takibine yardımcı olduklarını kaydetti.

"Kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı"


Oğlunun üretim sürecinde iletişiminin de geliştiğini gözlemlediğini anlatan Zehra Yılmaz, "Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Tabii ki biz bunları gördüğümüz zaman seviniyoruz ve gurur duyuyoruz çocuğumuzla" dedi.


Oğluna kendi emeğiyle ilerlemesi için yol göstermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz Musab Taha’ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık" ifadesini kullandı.

Okulunu temsilen robot yarışmasına katıldı


Eşinin mesleği dolayısıyla Musab Taha’nın küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle iç içe olduğunu söyleyen Zehra Yılmaz, oğlunun okulunu temsilen bir robot yarışmasına da katıldığını anlattı.


Teknolojiyi üretim amacıyla kullanması için oğlunu yönlendirdiklerini belirten Yılmaz, "Tabii ki daha yaşı küçük, hataları da olacak. Biz hatalarını başına kakmak yerine doğruyu ve iyiyi göstermeye yine devam edeceğiz oğlumuza. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Başlıklar :GümüşhaneMusab Taha Yılmaz3D yazıcı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Harçlıklarını biriktirdi kendi işinin patronu oldu. 12 yaşındaki Musab'ın büyük başarısı

Kent merkezinde Gazipaşa Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla edindiği 3D yazıcı sayesinde teknolojik üretim gerçekleştirerek kendi harçlığını çıkarmaya başladı.


Dijital medyada vakit geçirmek yerine bilgisayar yazılımları üzerinden tasarım yapan genç yetenek, ürettiği materyalleri satarak yeni hedeflerine doğru ilerliyor.

Yazıcıyı kullanmayı babasından ve YouTube videolarından öğrenen Yılmaz, bilgisayarda hazırladığı tasarımları anahtarlık, oyuncak ve eğitim araçlarına dönüştürdü.


Ürettiği eşyaları satışa sunan Yılmaz, arkadaşlarına da hediyeler hazırladı. Annesinin yönettiği sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerini tanıtan Musab Taha, ailesinin desteğiyle tasarım ve üretim deneyimini geliştirdi.

Dron almak için biriktirdiği harçlıklarla yazıcı aldı


Başlangıçta dron almayı planladığını anlatan Musab Taha, biriktirdiği harçlıkları üç boyutlu yazıcıya ayırdığını söyledi. Yazıcıdan elde ettiği geliri de dron almak için kullandığını belirten Yılmaz, tasarım çalışmalarında Tinkercad ve Meshy AI’dan yararlandığını ifade etti.


Bilgisayarda düzenlediği modelleri baskıya hazırladığını anlatan Yılmaz, yazıcıdan çıkan ürünlerin son işlemlerini tamamlayarak satışa sunduğunu kaydetti.


Yılmaz, "İlk başta Tinkercad’de düzenliyorum, sonra Bambu Lab’a aktarıyorum. Oradan filamentleri takıp gönderiyorum. Yazıcı yapıyor, sonra anahtarlık halkalarını takıyorum. Sonra da satışa sunuyorum" dedi.

Kardeşinin sınıfına kitap ayracı hazırladı


Ürünlerini yalnızca satmadığını, zaman zaman arkadaşlarına hediye de ettiğini anlatan Musab Taha, kardeşinin sınıfındaki bütün öğrencilere kitap ayracı yaptığını söyledi.


Kendi arkadaşlarına da anahtarlık hediye ettiğini belirten Yılmaz, hazırladığı ürünler arasında karanlıkta parlayan ejderhanın kendisini özellikle etkilediğini dile getirdi.


Röportaj sırasında çarpım tablosunu ezberlemek için hazırladığı kartı, sayı oyunlarını ve resim tamamlama oyuncağını da tanıtan Yılmaz, farklı ürünler üzerinde çalıştığını anlattı.


Arkadaşlarının tasarımlarını merakla karşıladığını belirten Yılmaz, "Arkadaşlarım da ‘Nasıl yapıyorsun, bana da yapar mısın?’ diye heyecanlanmıştı" ifadesini kullandı.

"Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum"


Tasarım yapmaktan ve hazırladığı modelleri ürüne dönüştürmekten keyif aldığını söyleyen Musab Taha, ileride kendi markasını kurmak istediğini belirterek "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum" dedi.

Üretimle uğraşmayı eğlenceli bulduğunu anlatan Yılmaz, arkadaşlarına da bu uğraşı tavsiye etti.

Annesi sosyal medya hesabını yönetti


Musab Taha’nın annesi Zehra Yılmaz, oğlunun önce dron almak istediğini, daha sonra birikimini üç boyutlu yazıcıya ayırmaya karar verdiğini anlattı.

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak çalıştığını belirten Yılmaz, oğlunun kendilerine, "Ben 3D yazıcı almak istiyorum. Bu 3D yazıcıdan ürettiklerimi satıp daha iyi, daha kaliteli bir dron almak istiyorum" dediğini aktardı.


Çocuklarını, istedikleri şeyler için birikim yapmaları ve emek vermeleri konusunda desteklediklerini söyleyen Yılmaz, Musab Taha’nın ürünlerini tanıttığı sosyal medya hesabını kendisinin kontrol ettiğini belirtti.


Farklı dükkânlarda stantlar da kurduklarını anlatan Yılmaz, ailece fikir alışverişinde bulunduklarını ve oğlunun okulda olduğu zamanlarda baskı çalışmalarının takibine yardımcı olduklarını kaydetti.

"Kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı"


Oğlunun üretim sürecinde iletişiminin de geliştiğini gözlemlediğini anlatan Zehra Yılmaz, "Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal bir çocuk olmaya başladı, kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Tabii ki biz bunları gördüğümüz zaman seviniyoruz ve gurur duyuyoruz çocuğumuzla" dedi.


Oğluna kendi emeğiyle ilerlemesi için yol göstermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz Musab Taha’ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık" ifadesini kullandı.

Okulunu temsilen robot yarışmasına katıldı


Eşinin mesleği dolayısıyla Musab Taha’nın küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle iç içe olduğunu söyleyen Zehra Yılmaz, oğlunun okulunu temsilen bir robot yarışmasına da katıldığını anlattı.


Teknolojiyi üretim amacıyla kullanması için oğlunu yönlendirdiklerini belirten Yılmaz, "Tabii ki daha yaşı küçük, hataları da olacak. Biz hatalarını başına kakmak yerine doğruyu ve iyiyi göstermeye yine devam edeceğiz oğlumuza. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

1/9
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet