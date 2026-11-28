Gümüşhane-Trabzon kara yolunun
Zigana Dağımevkiinde heyelan yaşandı. Heyelan nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.
Kaya parçaları yola yuvarlandı
Heyelan, Zigana Dağı'nın Köstere köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı.
2 şeritli yolun bir şeridinin kapanması üzerine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.
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