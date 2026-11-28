Gümüşhane’de elektrik direği 80 yaşındaki kadının evinin bahçesine devrildi

Gümüşhane’de elektrik direği müstakil bir evin bahçesine devrildi. Korku ve paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, mahalle sakinleri durumla ilgili daha önce de şikayette bulunduklarını dile getirerek olaya isyan etti.