Meteoroloji

15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen yağışların, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli

yağmur ve sağanak

şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.