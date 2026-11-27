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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Marmara Bölgesi’nde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin batısında öğle saatlerinden sonra sağanak yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Ancak 29 Kasım–1 Aralık tarihlerini kapsayan MGM tahmin haritaları, pazar gününden itibaren tablonun tamamen değişeceğine işaret ediyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırmasıyla birlikte yeni haftada iç ve doğu bölgelerde kar yağışı geniş bir alana yayılacak.

Kar ve sağanak hangi bölgeleri vuracak?

MGM verilerine göre yağışlı havanın gün gün izleyeceği rota şöyle:

Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarının bir bölümünde yağmur ve sağanak etkili olacak. Trakya’nın batısı ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, iç kesimlerde parçalı ve az bulutlu bir hava görülecek.

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Yağışlı havanın etki alanını genişletmesiyle Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Ege’nin bir bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağış alacak. Trakya’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar ve karla karışık yağmur öne çıkarken, güney ve batı kesimler parçalı bulutlu olacak.

Soğuk havanın etkisini en üst seviyeye çıkaracağı çarşamba günü Trakya’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğu ve güneyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege’nin iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak bekleniyor. Batı ve güney bölgelerin bir kısmında ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

AKOM’dan İstanbul’a sibirya uyarısı: Termometreler 2 dereceye inecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar gününden itibaren kente Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının giriş yapacağını ve sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacağını bildirdi. Hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyredecek hava, pazar günüyle birlikte yerini soğuk ve yağışlı günlere bırakacak.

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AKOM’un haftalık raporuna göre İstanbul’da gün gün beklenen hava durumu:

• Bugün: Parçalı bulutlu ve yağışsız. Sıcaklık en düşük 10, en yüksek 16 derece. Rüzgar keşişlemeden 5–20 km/saat hızla orta kuvvette esecek.

• Cumartesi: Yağış beklenmiyor; hava parçalı ve çok bulutlu. En düşük 10, en yüksek 15 derece.

• 29 Kasım Pazar: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklık 6 ila 11 dereceye gerilerken, metrekareye 5–12 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

• 30 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu. Sıcaklık en düşük 4, en yüksek 7 derece; beklenen yağış miktarı 3–7 kilogram.

• 1 Aralık Salı: Aralıklı yağmurlu. Sıcaklık 3 ila 7 derece arasında seyredecek, metrekareye 3–10 kilogram yağış bırakacak.

• 2 Aralık Çarşamba: Soğuk havanın en sert hissedileceği gün olacak. Çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en düşük 2, en yüksek 5 dereceyi gösterecek; metrekareye 5–15 kilogram aralıklı yağış düşmesi öngörülüyor.

Bölge bölge güncel hava durumu

• Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

• Ege: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

• Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

• İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

• Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

• Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

• Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

• Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Kuzey kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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