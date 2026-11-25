Küçükçekmece'de üç katlı binanın çatısında yangın: Bitişikteki yapıya sıçradı

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki yapıya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında her iki binanın çatısında hasar oluştu.