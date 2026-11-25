Akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, Bayburt'ta etkisini artırdı.
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Aşağı Kop köyü mevkisinde ağır tonajlı tırların geçişine Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri izin vermiyor.
Geçidi kullanan diğer araçların sürücüleri de ekipler tarafından dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.
Yağışın ardından kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışmalara başladı.
Karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda ise kara yolları ekipleri sürdürüyor.
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