Erdemli'de yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 1 yeşil deniz kaplumbağası ve 4 caretta caretta törenle denize salındı. Mersin Valisi Atilla Toros, merkezde bugüne kadar 73 kaplumbağanın tedavi edildiğini söyledi.
Yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 1 yeşil deniz kaplumbağası ile 4 caretta caretta, Mersin'in Erdemli ilçesinde denize salındı.
Hüseyin Hilmi ÇömezAnadolu Ajansı
Denize salınan kaplumbağaların tedavi ve bakım süreci tamamlandı. Kaplumbağaların tamamı daha önce yaralı bulunmuştu.
Hüseyin Hilmi ÇömezAnadolu Ajansı
Yaralı kaplumbağalar kurtarma merkezine götürüldü
Yaralı bulunan kaplumbağalar, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezine götürüldü. Merkezde tedavisi süren 3 kaplumbağa bulunuyor. Merkeze 2011'de kafa travmasıyla deniz kaplumbağası getirilirken yapılan farkındalık ve eğitim çalışmalarıyla bunun daha da azaldığını görüyoruz. Deniz kaplumbağaları ağlara yakalanmayla, olta yutmayla ve birtakım yaralanmalarla karşı karşıya kalabiliyorlar.
Hüseyin Hilmi ÇömezAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan kaplumbağaları denize bırakmadan önce tanklarında izleyen Okulları College öğrencileri
Hüseyin Hilmi ÇömezAnadolu Ajansı
Mersin'de tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası ve caretta carettalar, öğrencilerin de katıldığı törenle Erdemli sahilinde denize salındı
Hüseyin Hilmi ÇömezAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan kaplumbağalar, Mersin Valisi Atilla Toros'un da aralarında bulunduğu yetkililerin katılımıyla kıyıda kutulardan çıkarılarak denize salındı
Hüseyin Hilmi ÇömezAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan ve yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirtilen bir yavru kaplumbağa, tedavi sonrası denize salınmak üzere ellerde tutuluyor.
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağasından biri, kumsaldan denize doğru ilerliyor.
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Tedavisi tamamlanan kaplumbağalar, Erdemli'de yavru bir caretta caretta denize doğru ilerliyor ve Mersin'de 5 kaplumbağa denizle buluşturuldu.
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de yaralı bulunup tedavi edilen ve Mersin'de denizle buluşturulan deniz kaplumbağalarından biri.
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Mersin'de tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağası, Erdemli sahilinde denize salındı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavi edilen caretta caretta kaplumbağalardan biri çakıllı kumsalda; Mersin'de 5 kaplumbağa törenle denize salındı.
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan kaplumbağalar, Mersin Valisi Atilla Toros'un da katıldığı törenle denize salındı.
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan kaplumbağalar, Mersin Valisi Atilla Toros'un da katıldığı törenle denize salındı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Mersin'de tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağası, Erdemli sahilinde denize salındı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan kaplumbağalar, denize salınmak üzere kıyıya bırakıldı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan caretta caretta kaplumbağası, Mersin'de denize salınmak üzere kumsalda ilerliyor
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Mersin'de tedavisi tamamlanan kaplumbağalar, Erdemli'de denize salındı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Mersin'de tedavisi tamamlanan 5 kaplumbağa, Erdemli sahilinde denize salındı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan caretta caretta kaplumbağası, denize salınmak üzere kıyıdan suya doğru ilerliyor
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Mersin'de tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağası, Erdemli sahilinde denize salındı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan kaplumbağalar denize salınırken, sahilde bir caretta caretta suya doğru ilerliyor.
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Mersin'de tedavisi tamamlanan kaplumbağaların denize salınmasını Vali Atilla Toros ve beraberindekiler yakın takip etti.
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Mersin'de tedavisi tamamlanan kaplumbağalar, Erdemli sahilinde yetkililerin ve öğrencilerin katılımıyla denize salındı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan kaplumbağalar, öğrenciler ve yetkililerin katılımıyla kıyıdan denize salındı
Mustafa Ünal UysalAnadolu Ajansı
Erdemli'de tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağası, Mersin'de törenle denize salındı
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