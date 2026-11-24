Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde karla mücadele ekipleri yolları açmaya çalışırken, yolda kalan araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

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Kenti komşu illere bağlayan kara yollarında, Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ulaşım, kent genelinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde aksadı.

Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için tedbir aldı, karla mücadele ekipleri de çalışma yürüttü.

Karla mücadele çalışması sürüyor

Karayolları ekipleri, yolları açık tutmaya çalışırken kar ve buzla mücadele çalışması yapıyor.

Polis ise Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sağlıklı yürütebilmesi için bu yolları zaman zaman araç trafiğine tamamen kapatıyor.

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Ekipler, çalışmalar bitinceye kadar araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Yolda kalan araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

Kemal Özdemir Anadolu Ajansı Erzincan'da etkili olan kar ve tipinin ulaşımı aksattığı Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde, karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışıyor.

Kemal Özdemir Anadolu Ajansı Erzincan'da kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü kara yollarında karla mücadele çalışması sürerken ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kemal Özdemir Anadolu Ajansı Erzincan'da etkili olan kar ve tipinin ardından kara yollarında ulaşım aksarken, yolda kalan tırlar ve araçlar ilerleyemiyor.

Kemal Özdemir Anadolu Ajansı Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kaplı yolda karla mücadele ekiplerinin çalışması, Karayolları ekiplerinin yolları açık tutma çabasını gösteriyor.

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