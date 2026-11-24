Kenti komşu illere bağlayan kara yollarında, Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ulaşım, kent genelinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde aksadı.
Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için tedbir aldı, karla mücadele ekipleri de çalışma yürüttü.
Karla mücadele çalışması sürüyor
Karayolları ekipleri, yolları açık tutmaya çalışırken kar ve buzla mücadele çalışması yapıyor.
Polis ise Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sağlıklı yürütebilmesi için bu yolları zaman zaman araç trafiğine tamamen kapatıyor.
Ekipler, çalışmalar bitinceye kadar araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Yolda kalan araçlar uzun kuyruk oluşturdu.
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