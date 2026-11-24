Kocaeli'de milyonluk evlerin bulunduğu siteyi su bastı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış, milyonluk konutların bulunduğu bir sitede su baskınına neden oldu. Sitenin otoparkı yağmur sularıyla dolarken park halindeki araçlar suyla çevrildi. Biriken sular kazan dairesine de ulaşırken site sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.