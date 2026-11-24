Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Muz Sokağı'nda yer alan 3 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıda başlayıp bitişikteki yapıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Her iki binanın çatısında hasar oluştu
Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.
Olay yerine, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında her iki binanın çatısında da hasar oluştu.
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