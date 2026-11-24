Büyükçekmece'de depoda yangın paniği: Alevler binanın giriş katını sardı

İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik malzemeleri deposunda yangın çıktı. Saat 22.45 sıralarında Ulus Mahallesi İhsaniye Sokak'ta meydana gelen yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Depoda maddi hasar meydana geldi.