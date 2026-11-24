İstanbul'un üzerindeki gökyüzü, geçen hafta 4 gün etkisini sürdüren kızıl gün batımına bugün yeniden sahne oldu. Güneşin batışıyla gökyüzünde beliren eşsiz renk tonları kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.
Güneşin akşam saatlerinde ufuk çizgisine yaklaşmasının ardından İstanbul'da gökyüzü kızıla büründü.
Doğa olayı bugün tekrarlandı
Geçen hafta da 4 gün üst üste görülen doğa olayı bugün yeniden yaşandı ve izleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler ortaya çıktı.
Gökyüzünü kaplayan koyu kızıl tonlar ile kente farklı bir atmosfer katan anlar dronla görüntülendi.
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