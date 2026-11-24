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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, farklı kişilere yönelik tefecilik faaliyetlerinin ortak bir organizasyon içerisinde ve örgütsel yapı çerçevesinde yürütüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında mağdur ifadeleri, MASAK analizleri, HTS ve baz kayıtları, banka hesap hareketleri, tapu ve araç tescil kayıtları ile şirketler arasındaki para transferleri incelendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin belirli bir iş bölümü ve hiyerarşik yapılanma içerisinde hareket ettikleri, faiz karşılığı para kullandırarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlara ait araç ve taşınmazları gerçek bedelleriyle örtüşmeyen işlemlerle devraldıkları, para hareketlerini farklı şahıs ve şirket hesapları üzerinden gerçekleştirerek gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca borçların tahsili sırasında kişilere yönelik tehdit ve zor kullanma eylemlerinde bulundukları belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün İstanbul, Van ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 34 şüpheliden 28'i yakalanarak yakalandı. Firari durumdaki 6 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen şüphelilere ait araçlar ile tefecilik faaliyeti karşılığında müştekilerden temin edildiği belirlenen arsa, konut ve daire niteliğindeki taşınmazlara el konuldu.

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