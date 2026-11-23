Şile'de yolsuzluk davası: İskan için 750 bin lira, ruhsat dosyaları için 50 bin avro istendi

Şile Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 sanığın yargılandığı davada tanıklar, rüşvet iddialarına ilişkin dikkat çeken ifadeler verdi. İskan işlemleri için 750 bin lira talep edildiğini, market kartıyla ödeme önerildiğini anlatan müşteki, başka bir tanık ise ruhsat dosyaları karşılığında 50 bin avro istendiğini öne sürdü. Müteahhit tanık da Kabadayı ailesiyle bağlantılı satış sürecinde toplam 290 bin dolar aldığını anlattı. Duruşma yarına ertelendi.