Kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan 'Kümülonimbus' bulutu nedeniyle İstanbul'da uçaklar havada tur atıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava trafiği, söz konusu bulutun etkisiyle olumsuz yönde etkileniyor.
Pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor
Bulutlara yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor.
Pilotlar, gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatları hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere bildiriyor.
Şiddetli yağış sırasında görüş mesafesi düştüğü için İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçaklar başka limanlara yönlendirildi.
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