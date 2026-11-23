Polis ekiplerinin Çankırı'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 39 kişi yakalandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.
29 Operasyonda 39 kişi yakalandı
Düzenlenen 29 operasyonda 39 kişi yakalanırken, 51 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Operasyonlarda toplam 1386 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 119 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.