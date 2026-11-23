Gördükleri rüya sonrası harekete geçtiler: Şehit ailelerinden örnek dayanışma

Çankırı’da Şehit Emrah Ersoy’un en büyük hayali olan ve ailesi için yaptırmak istediği evin inşaatında 3 şehit yakını gönüllü olarak çalışıyor. Örnek bir dayanışmaya imza atan şehit aileleri, inşaatta gün boyunca birlikte ter döküyor.