Gördükleri rüya sonrası harekete geçtiler: Şehit ailelerinden örnek dayanışma
Çankırı’da Şehit Emrah Ersoy’un en büyük hayali olan ve ailesi için yaptırmak istediği evin inşaatında 3 şehit yakını gönüllü olarak çalışıyor. Örnek bir dayanışmaya imza atan şehit aileleri, inşaatta gün boyunca birlikte ter döküyor.
5 Mart 1999 tarihinde dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e yönelik düzenlenen bombalı terör suikastı sırasında şehit düşen Emrah Ersoy’un ailesi tarafından, Çankırı’nın Merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde inşa edilen evin inşaatında diğer şehit aileleri gönüllü olarak çalışıyor.
Şehit Hatice Ünal’ın babası İbrahim Ünal, Şehit Alparslan Bayram’ın kardeşi Hilmi Bayram ve Şehit Mustafa Yorulmaz’ın babası İsmail Yorulmaz, inşaatta birlikte çalışarak, Şehit Emrah Ersoy’un şehit olmadan önce ailesi için yaptırmanın hayalini kurduğu evi inşa ediyor. İnşaatı kısa sürede tamamlamayı hedefleyen şehit aileleri, Muzaffer Ersoy ve ailesinin yeni evlerine en kısa sürede kavuşmasının hayalini kuruyor.
"Yağmur, çamur, kar demeden burada çalıştılar"
Şehit Emrah Ersoy’un babası Muzaffer Ersoy, "Oğlum, 5 Mart 1999’daki bombalı saldırıda şehit oldu. Köye çok özendiği ve şu anda kabri orada olduğu için, annesi de mezarına daha kolay gidip gelebilsin diye bu evin yapımına başladık. Zaten buraya da onun ismini vereceğiz. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Arkadaşlarımızın, dernek ve vakıf başkanlarımızın emeği ve mücadelesiyle bunu hayata geçiriyoruz. Yağmur, çamur, kar demeden burada çalıştılar, hepsinden Allah razı olsun. Evi şimdilik göründüğü aşamaya kadar getirebildik. Çatıyı kapattık, duvarları ördük, pencerelerin doğramalarını taktık, içeride hala birçok eksiğimiz olsa da dış cephesini tamamladık. İç kısmı için de Allah büyük, inşallah destek olanların çabası ve katkısıyla evin yapımına devam edeceğiz" dedi.
"Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık"
Destek olmak için inşaatta gönüllü olarak çalışan şehit babası İsmail Yorulmaz da, "Oğlum, 2018 yılında Kuzey Irak’ta çıkan bir çatışmada şehit düştü. Ben de şehidimiz Kadir’e ve Zafer ağabeye destek olmak amacıyla buradayım. Aşağı yukarı bir aydır buraya düzenli olarak geliyorum. Evin camında, temelinde ve çatısında hep beraber emek verdik. Sağ olsunlar, Ankara’dan şehidimizin babası İbrahim ağabey ve Okan ağabey de yardıma geldiler. Bugün de gelip elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık" diye konuştu.
Gördükleri rüya sonrası harekete geçtiler
Şehit kardeşi Hilmi Bayram da evin yapımını gönüllü olarak üstlendiklerini dile getirerek, "Çıktığımız bir yolculukta görülen bir rüya ve sonrasında Hasan kardeşimizin gördüğü başka bir rüya üzerine, bu evin yapımını üstlenmeye karar verdik" şeklinde konuştu.
"Devlet yetkililerimiz bizlere destek verdiler"
Okan Sütcüoğlu da "Burada birçok kişinin, özellikle de tamamen gönüllü olarak çalışan şehit ailelerinin çok büyük emeği var. Ülkemizin pek çok farklı şehrinden buraya malzeme tedarik edip gönderen duyarlı halkımıza teşekkür ederiz, Allah hepsinden razı olsun. Bu süreçte devletimizin önemli katkıları oldu. Devlet yetkililerimiz nakliye ve diğer ekipmanlar konusunda bizlere destek verdiler, hepsine müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.