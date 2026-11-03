Gördükleri rüya sonrası harekete geçtiler: Şehit ailelerinden örnek dayanışma

"Yağmur, çamur, kar demeden burada çalıştılar"

Şehit Emrah Ersoy’un babası Muzaffer Ersoy, "Oğlum, 5 Mart 1999’daki bombalı saldırıda şehit oldu. Köye çok özendiği ve şu anda kabri orada olduğu için, annesi de mezarına daha kolay gidip gelebilsin diye bu evin yapımına başladık. Zaten buraya da onun ismini vereceğiz. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Arkadaşlarımızın, dernek ve vakıf başkanlarımızın emeği ve mücadelesiyle bunu hayata geçiriyoruz. Yağmur, çamur, kar demeden burada çalıştılar, hepsinden Allah razı olsun. Evi şimdilik göründüğü aşamaya kadar getirebildik. Çatıyı kapattık, duvarları ördük, pencerelerin doğramalarını taktık, içeride hala birçok eksiğimiz olsa da dış cephesini tamamladık. İç kısmı için de Allah büyük, inşallah destek olanların çabası ve katkısıyla evin yapımına devam edeceğiz" dedi.