Çankırı’da alevlere teslim olan ev küle döndü
00:38, 06/08/2026, Perşembe
IHA
Çankırı’da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, İncili Çeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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