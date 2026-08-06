Çankırı’da alevlere teslim olan ev küle döndü

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı feci kazada can kayıpları

Çankırı-Kızılırmak karayolu İskilip Kavşağı'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.