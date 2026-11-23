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Yabancı uyruklu 4 şüpheli, İstanbul Havalimanı'nda yuttukları 280 kapsülün içindeki toplam 1934 gram uyuşturucu maddeyi yurda sokmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelerken havalimanında şüpheli hareketlerde bulunan 4 İranlı yolcuyu izlemeye aldı.

Birbirlerini yönlendirdikleri belirlendi

Ekipler, havalimanında bir araya gelmemeye çalışan şüphelilerin göz temasını kesmeden birbirlerini yönlendirdiklerini belirledi.

Bagaj bekleme alanında bireysel olarak hareket eden zanlıların, yakalanmamak için burada da bir araya gelmediği tespit edildi.

Şüpheliler havalimanı çıkışında ekiplerce gözaltına alındı; üstlerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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Zanlıların ayrıntılı inceleme için X-ray görüntülemesine sokulmasının ardından vücutlarında 280 kapsül halinde 1934 gram afyon sakızı bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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