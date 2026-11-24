Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 407 internet sitesine, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde erişim engellendi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri yürütüyor.
793 Sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi
Edinilen bilgiye göre, 16-22 Kasım tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.
İncelemeler sonucunda 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi
Söz konusu 407 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime engellendi.
Jandarma Komutanlığınca, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin kanunların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
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