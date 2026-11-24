Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye çalışmasında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik yayını yapan 407 internet sitesine erişim engeli getirdi.

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Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 407 internet sitesine, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde erişim engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri yürütüyor.

793 Sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi

Edinilen bilgiye göre, 16-22 Kasım tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

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İncelemeler sonucunda 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

DHA Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 407 internet sitesine erişim engeli getirdi.

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi

Söz konusu 407 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime engellendi.

Jandarma Komutanlığınca, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin kanunların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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