Yaş gruplarına göre bakıldığında bu oran 6-10 yaş için yüzde 66,2, 11-17 yaş için ise yüzde 89,8 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre cep telefonu/akıllı telefon kullandığını belirten 6-17 yaş grubu çocukların oranı yüzde 80,1 oldu.

Yaş gruplarına göre bakıldığında bu oran 6-10 yaş için yüzde 66,2, 11-17 yaş için ise yüzde 89,8 oldu.

Düzenli kullanım oranı yüzde 97,4

Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 97,4’ü, düzenli olarak cep telefonu/akıllı telefon kullandığını beyan etti.

Kullanım amaçlarına bakıldığında 6-10 yaş grubunda yüzde 73,3 ile oyun oynama, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer aldı.

Telefon en az 30 dakikada bir kontrol edildi

Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların yüzde 37,8’i, telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini belirtti.

Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 17,2 olurken 11-17 yaş grubunda yüzde 48,0 oldu.

İnternet kullanım oranı yüzde 92,7 oldu

Çocuklarda internet kullanım oranı yüzde 92,7 olarak belirlendi. Yaş gruplarına göre bakıldığında bu oran 6-10 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubundaki çocuklarda ise yüzde 96,9 oldu.

Düzenli internet kullanan çocuklar arasında günde iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçirenlerin oranı hafta içi yüzde 53,0, hafta sonu ise yüzde 63,4 oldu.

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İnternet en fazla video izlemek için kullanıldı

Düzenli internet kullanan çocukların internet kullanım amaçlarında yüzde 86,2 ile video izleme ilk sırada yer aldı.

Video izlemeyi yüzde 80,3 ile ders çalışma, ödev/sunum hazırlama ve yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanımı takip etti. En az yürütülen faaliyet ise yüzde 17,9 ile çevrim içi derse veya kursa katılma oldu.

Sosyal medya kullanım oranı yüzde 69,8

Çocukların yüzde 69,8’i sosyal medya kullandı. Erkek çocukların yüzde 71,4’ü, kız çocuklarının ise yüzde 68,1’i sosyal medya kullandı.

Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 83,4 olarak görüldü.

Dijital oyun oynayan çocukların oranı yüzde 68,1

Dijital oyun oynadığını belirten çocukların oranı yüzde 68,1 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde erkek çocukların yüzde 77,4’ünün, kız çocuklarının ise yüzde 58,2’sinin dijital oyun oynadığı görüldü.

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Yaş gruplarına göre bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 69,1, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 67,3 oldu.

En çok macera/aksiyon oyunları tercih edildi

Dijital oyun oynayan çocukların yüzde 92,7’si düzenli olarak dijital oyun oynadığını beyan etti. Düzenli oynayan çocuklar, yüzde 48,1 ile en fazla macera/aksiyon oyun türünü seçti.

Macera/aksiyon oyunlarını yüzde 44,5 ile strateji/taktik ve yüzde 41,6 ile spor oyunları takip etti.

Çocuklara dijital oyun oynamaya ilişkin kişisel düşünceleri sorulduğunda, 6-10 yaş grubunda yüzde 34,7 ile fazla oyun oynamanın sorumluluklarını aksatmasına neden olması ilk sırada yer aldı. 11-17 yaş grubunda ise yüzde 34,5 ile ebeveynlerinin çok fazla oyun oynadıklarını düşünmeleri ilk sırada yer aldı.

Ekran süresi okumayı ve ders çalışmayı azalttı

Çocuklara ekran başında geçirdikleri sürenin yaşamları üzerindeki etkilerine ilişkin düşünceleri sorulduğunda, çocukların yüzde 48,3’ü "Daha az kitap okuyorum", yüzde 42,2’si "Daha az ders çalışıyorum" ifadesine "Katılıyorum" veya "Kısmen katılıyorum" yanıtını verdi.

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Yüzde 33,0’ü "Ailemle daha az vakit geçiriyorum", yüzde 26,8’i "Arkadaşlarımla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynuyorum" ve yüzde 25,4’ü "Daha az uyuyorum" ifadelerine de aynı yanıtı verdi.

Üretken yapay zeka kullanımı kız çocuklarda daha yüksek

Araştırma sonuçlarına göre 11-17 yaş grubunda üretken yapay zeka kullanan çocukların oranı yüzde 63,0 oldu. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 60,6, kız çocuklarda ise yüzde 65,5 olarak gerçekleşti.

Üretken yapay zeka kullanım amaçlarına bakıldığında en yüksek oran yüzde 88,1 ile örgün eğitim amacıyla görüldü. Özel amaçlarla kullanım yüzde 58,6 ile bunu izledi.

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Yapay zeka kullanmama nedenlerinde ilk sırada yüzde 68,9 ile yapay zekanın varlığından haberdar olmama yer aldı. Sırasıyla yüzde 21,1 ile ihtiyaç duymama, yüzde 18,7 ile nasıl kullanılacağını bilmeme ve yüzde 16,1 ile gizlilik, güvenlik veya emniyetle ilgili endişeler bu nedeni takip etti.

Siber zorbalığa maruz kalan çocukların oranı yüzde 10,2

Siber zorbalığa maruz kalan çocukların oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Siber zorbalık yapan çocukların oranı yüzde 4,6, siber zorbalığa tanıklık eden çocukların oranı ise yüzde 23,6 oldu.

Siber zorbalığa maruz kalan 11-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3’ü, zorbalığı gerçekleştiren kişinin yüz yüze tanışılan arkadaşı veya akranı olduğunu belirtti.

Anlık mesajlaşma uygulamaları ilk sırada

Siber zorbalığa maruz kalan 11-17 yaş grubundaki çocukların zorbalığa maruz kaldığı dijital ortamlar arasında yüzde 56,5 ile anlık mesajlaşma uygulamaları ilk sırada yer aldı.

Bunu sırasıyla yüzde 51,1 ile telefona gönderilen SMS ve benzeri mesajlar, yüzde 40,7 ile sosyal medya platformları, yüzde 24,9 ile internet oyunları, yüzde 20,6 ile cep telefonu aramaları ve yüzde 16,3 ile sohbet odaları izledi.

En sık kırıcı veya incitici mesajlarla karşılaşıldı

Çocukların karşılaştığı siber zorbalık türlerinde yüzde 80,3 ile kırıcı veya incitici mesajlar gönderilmesi ilk sırada yer aldı.

Bunu yüzde 20,3 ile çocuklar hakkında kırıcı veya incitici mesajların başkalarına iletilmesi ya da herkesin görebileceği şekilde paylaşılması ve yüzde 15,8 ile çocuklar hakkında asılsız söylenti ve hikayelerin yayılması izledi.

Zorbalığın nedeni olarak davranış biçimleri gösterildi

Çocuklara maruz kaldıkları siber zorbalığın nedenine ilişkin düşünceleri sorulduğunda yüzde 60,4’ü davranış biçimlerini, yüzde 33,1’i fiziksel özelliklerini veya dış görünüşlerini, yüzde 4,4’ü ailelerinin nereli olduğunu ya da kökenlerini, yüzde 2,4’ü maddi durumlarını, yüzde 1,7’si ise engellerini neden olarak belirtti.

Çocukların yüzde 9,4’ü bu soruya "diğer" yanıtını verdi.

Kız çocuklarında okula devam durumu daha çok etkilendi

Eğitimine devam eden 11-17 yaş grubundaki çocuklardan siber zorbalığa maruz kalma, siber zorbalık yapma veya siber zorbalığa tanıklık etme durumlarından en az birini yaşayanların oranı yüzde 28,1 oldu.

Yaşadıklarının okula devam durumlarını etkileyip etkilemediği sorulan bu çocukların yüzde 7,8’i etkilediğini belirtti. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 5,3, kız çocuklarda ise yüzde 10,5 oldu.

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