Pluxee ve Ipsos'un 14 ülkede 11 bin çalışanla yaptığı araştırmaya göre Türkiye, yüzde 72 günlük yapay zeka kullanım oranıyla ilk sırada yer aldı.

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Pluxee, Ipsos iş birliğiyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede 11 bin çalışanla gerçekleştirdiği “İş: Belirsiz Bir Dünyada Güvenli Liman” araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre araştırma, Türkiye'de yapay zeka kullanımının küresel ortalamanın üzerinde olduğunu ortaya koydu. Yapay zeka günlük rutine yerleşirken çalışanlar, işin hayatlarında kapladığı alanı ve o işte kalma nedenlerini yeniden değerlendiriyor.

Günlük kullanımda Türkiye ilk sırada

Türkiye'de her üç çalışandan yaklaşık biri yapay zekayı günde birkaç kez, yüzde 40'ı ise hemen her gün kullanıyor.

Türkiye, yüzde 72'lik toplam günlük kullanım oranıyla araştırmaya katılan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Küresel ortalama yüzde 53 olurken aradaki fark 19 puan oldu.

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Dünya genelinde çalışanların yüzde 65'i yapay zekanın getirdiği dönüşümü olumlu karşılıyor, Türkiye'de ise bu oran yüzde 74'e çıkıyor.

Çalışanların yüzde 53'ü yapay zekayı kullanmayı çok sevdiğini ve hayatını kolaylaştırdığını söylüyor. Yüzde 21'i ise nasıl kullanacağını henüz çok iyi bilmese de bu araçları ilgi çekici bulduğunu ve giderek daha fazla kullandığını belirtiyor.

Geleceğe ilişkin beklentilerde daha az rutin ve daha ilgi çekici bir iş öne çıkıyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 66'sı, yapay zekanın işlerinin içeriğini bu yönde değiştireceğini düşünüyor.

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Çalışanların yapay zeka becerilerine duyduğu güven de Türkiye'de küresel ortalamanın üzerinde kaldı. Kendisini yapay zeka kullanımında uzman veya yeterli düzeyde görenlerin oranı Türkiye'de yüzde 68, küresel ölçekte yüzde 52 oldu.

DHA Pluxee ve Ipsos'un 14 ülkede 11 bin çalışanla yaptığı “İş: Belirsiz Bir Dünyada Güvenli Liman” araştırmasında, Türkiye yüzde 72 günlük yapay zeka kullanım oranıyla ilk sırada yer aldı

DHA Pluxee'nin Ipsos iş birliğiyle 14 ülkede 11 bin çalışanla yaptığı araştırma sonuçlarını içeren infografikte, Türkiye'nin yüzde 72'lik günlük yapay zeka kullanım oranıyla ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

Yüzde 41'i teknik eğitim bekliyor

Türkiye'deki çalışanların yapay zeka yetkinliklerini geliştirmek için en fazla başvurduğu yöntem, yüzde 31 ile deneyerek öğrenme oldu. Şirket eğitimleri ve çevrimiçi eğitim kaynakları ise yüzde 21 ile ikinci sırayı paylaştı.

Şirket eğitimlerinden yararlanma oranı, yüzde 17 olan küresel ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de çalışanların yüzde 41'i, yapay zekanın sunduğu olanaklardan daha fazla yararlanabilmek için daha fazla teknik eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtti. Aynı beklentiyi dile getirenlerin oranı küresel ölçekte yüzde 33 olarak kaydedildi.

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DHA Pluxee ve Ipsos'un 14 ülkede 11 bin çalışanla yaptığı araştırmaya göre, “İşim ilgimi çekmeye devam ettiği sürece kurumumda kalırım” diyen Türkiye'deki çalışanların oranı 2025'te yüzde 16 iken 2026'da yüzde 31'e yükseldi.

Takdir edilmek listenin başında

Araştırma, çalışanların iş yerlerinden beklentilerinin ve kurumlarına bağlılık anlayışlarının değiştiğini gösterdi. Beklentiler ücretin ötesine geçerken çalışanlar, katkılarının karşılık bulmasına ve gelişimlerinin desteklenmesine de önem veriyor.

Çalışanları işlerinde tatmin eden unsurlarda işteki katkılarının takdir edilmesi listenin başında yer alıyor. Takdiri önemli görenlerin oranı 2025'te yüzde 40 iken 2026'da yüzde 47'ye çıktı.

Maaş artışı dışındaki İK önceliklerinde çalışan esenliği öne çıkarken katılımcıların yüzde 31'i ücret paketlerinin yan haklarla güçlendirilmesini, yüzde 29'u ise çaba ve başarılarının takdir edilmesini istedi.

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Türkiye'de “İşim ilgimi çekmeye devam ettiği sürece kurumumda kalırım” diyenlerin oranı 2025'te yüzde 16 seviyesindeyken 2026'da yüzde 31'e yükseldi. Koşullu sadakat böylece geçen yıla göre 15 puan arttı.

İşini hayatının merkezine koyanların oranı yüzde 35'ten yüzde 28'e gerilerken, işini hayatının diğer alanları kadar önemli görenlerin oranı yüzde 33'ten yüzde 42'ye çıktı. Gerektiğinde işine sınır koyduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 16'dan yüzde 23'e yükseldi.

DHA Pluxee'nin Ipsos iş birliğiyle Türkiye'de yaptığı araştırmada, "İşim ilgimi çekmeye devam ettiği sürece" diyenlerin oranı 2025'teki yüzde 16'dan 2026'da yüzde 31'e yükseldi, grafikte bu iki kesim arasında yer alan oran da yüzde 31.

DHA Pluxee ve Ipsos'un 14 ülkede 11 bin çalışanla yaptığı araştırmada, yapay zekayı günlük kullanan çalışanların oranı Türkiye'de yüzde 72 ile dünyada ilk sırada; küresel ortalama yüzde 53.

Özcan: Çalışanlar kendi inisiyatifleriyle deneyim kazanıyor

Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan, Türkiye'de yapay zekanın bireysel düzeyde bu kadar benimsenmesinin iş dünyası için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Özcan, araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’de yapay zekanın bireysel düzeyde bu kadar benimsenmesini, iş dünyası için önemli bir avantaj olarak görüyorum. Çalışanlar kendi inisiyatifleriyle deneyim kazanıyor, işlerini kolaylaştırmanın yollarını keşfediyor. Liderler ve İK profesyonelleri için fırsat, bu deneyimi şirketin nasıl çalışacağına ve hangi yetkinliklere yatırım yapacağına ilişkin kararlara taşımak. Böylece bireysel öğrenme, kurumun rekabet gücünü besleyebilir. Yapay zekâ stratejimiz, bir bakıma çalışana nasıl bir gelecek sunduğumuzun da cevabı. Teknolojinin kazandırdığı zamanı yeni becerilere ve daha nitelikli işlere yönlendirmek, büyüme ile yeteneği elde tutma gündemini aynı noktada buluşturabilir.”

Özcan, çalışan deneyimi konusunda ise şunları söyledi:

“Çalışan, şirketin geleceğinde kendi geleceğini de görebilmeli. Belirsizlik arttıkça işin güvenli bir liman olma işlevi daha da önem kazanıyor. Bu güven, finansal faydanın yanı sıra çalışanın değişime hazırlanabildiğini ve ihtiyaç duyduğunda kurumundan destek göreceğini bilmesiyle oluşuyor. Gelişim olanaklarından günlük hayatı kolaylaştıran yan haklara kadar çalışan deneyimine yapılan her yatırım, bu güveni güçlendirmek için bir fırsat. Bu nedenle çalışan deneyimini, dönüşüm kararlarının en başından itibaren ele almalıyız. İşverenin çalışanına verdiği değer, çalışanın günlük hayatında karşılık bulmalı. Değişen ihtiyaçları erkenden görmek, işverenlerle birlikte atacağımız adımlara yön veriyor. Pluxee olarak daha iyi bir iş dünyasına yatırım yaparken, çalışanların hayatında yarattığımız değerle kurumların uzun vadeli başarısını birlikte ele alıyoruz.”

DHA Pluxee ve Ipsos'un 14 ülkede 11 bin çalışanla yaptığı araştırmaya göre işin hayattaki yeri değişiyor; çalışanların yüzde 27'si işin hayatın diğer alanlarından daha az önemli olduğunu belirtirken, yüzde 35'i işin hayatının merkezinde olduğunu…

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