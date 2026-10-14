Huawei Türkiye ve T3 Vakfı güçlerini birleştirdi: Yapay zeka alanında dev iş birliği
HUAWEİ Türkiye ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği mutabakatına imza attı. İş birliği kapsamında öğrenciler ve genç profesyonellerin ileri teknoloji alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, eğitim olanaklarından yararlanmaları ve uluslararası gelişim fırsatlarına erişmeleri amaçlanıyor.
Huawei Türkiye ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), yapay zeka alanında yetkin insan kaynağının geliştirilmesine yönelik stratejik bir iş birliği mutabakatı imzaladı.
3 Ekim’de Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleştirilen imza töreniyle iki kurum, Türkiye’de yapay zeka alanındaki bilgi ve yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütme konusunda anlaşmaya vardı.
İş birliği kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projelerle, Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı’nda yer alan hedeflere katkı sağlanması amaçlanıyor.
Huawei Türkiye CEO'su Tonny Bao ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye'de yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için T3 Vakfı ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu mutabakat, Huawei'nin Türkiye'deki dijital yetenek ekosistemine verdiği uzun vadeli desteğin bir göstergesi. İleri teknolojileri, eğitim kaynaklarını ve uluslararası fırsatları Türkiye'deki öğrenciler ve genç profesyonellerle buluşturarak yapay zeka çağında ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazanmalarına destek olacağız.”
GENÇ YETENEKLERİN GELİŞİMİ DESTEKLENECEK
İş birliği kapsamında gençlerin yapay zeka alanındaki gelişimini destekleyerek küresel teknoloji ekosisteminde daha etkin rol almalarına katkı sunulması hedefleniyor. Öğrencilerin ve genç profesyonellerin ileri teknoloji eğitimlerine, güncel bilgi kaynaklarına ve uluslararası gelişim fırsatlarına erişimlerinin desteklenmesi planlanıyor. Ortak çalışmalarla gençlerin yalnızca mevcut teknolojileri tanıyan değil, geleceğin teknolojilerini geliştiren ve yenilikçi çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.