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Apple'ı ticari sırlarını ele geçirmekle ve donanım tedarikçilerine erişimini kısıtlamakla suçlayan yapay zeka şirketi OpenAI, Apple'a karşı dava açtı.

OpenAI'ın adımı, Apple'ın açtığı davanın ardından geldi. Apple, 10 Temmuz'da 2 eski çalışanı Chang Liu ve Tang Yew Tan ile OpenAI ve iştiraki io Products'a, söz konusu çalışanların Apple'a ait ticari sırları ve gizli bilgileri OpenAI'ın tüketici donanımları geliştirme çalışmaları için kullandıkları iddiasıyla dava açmıştı.

Tedarikçilere baskı yapıldığı öne sürüldü

California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan karşı dava dilekçesinde, Apple'ın ortak tedarikçileri OpenAI ile çalışmamaları yönünde baskı altına aldığı ve geniş kapsamlı istihdam kısıtlamalarıyla şirketin yetenekli mühendislere erişimini engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

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Aralık 2025'te OpenAI'da çalışmaya başlayan eski bir Apple çalışanının, şirketten ayrılmadan önce çok sayıda gizli belgeyi kişisel e-posta hesabına ve telefonuna gönderdiği iddia edildi. Aynı çalışanın haziranda Apple'a geri döndükten sonra temmuzda Apple'ın Asya-Pasifik operasyonlarından üst düzey yetkililere, OpenAI'ın gizli donanım çalışmaları ve henüz piyasaya sürülmemiş ürün planları hakkında sunum yaptığı da iddia edildi.

Şirketten ayrılan çalışanların kişisel verilerine erişilmesine zemin hazırlayanın, Apple'ın çalışanları iş ve kişisel bilgilerini aynı hesap ve cihazlarda bir araya getirmeye teşvik eden uygulamaları olduğu öne sürüldü.

Dava dilekçesinde şöyle denildi: "Apple, OpenAI'ın donanım pazarına girmesi beklentisine, tedarikçilere OpenAI ile çalışmamaları yönünde hukuka aykırı baskı uygulayarak ve yetenekli mühendislere erişimini kısıtlamak için geniş kapsamlı istihdam kısıtlamaları kullanarak karşılık vermiştir. Apple'ın tedarikçiler ve mühendisler üzerindeki gücü, rakip alıcıları ve işverenleri piyasadan dışlamak amacıyla hukuka aykırı biçimde kullanılamaz."

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Apple temmuzda ne iddia etmişti?

Eski çalışanları Chang Liu ve Tang Yew Tan'ın şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini OpenAI'ın tüketici donanımları geliştirme çalışmaları için kullandıklarını ileri süren Apple, temmuzda dava açmıştı.

Apple'a ait ürün tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri stratejilerine ilişkin ticari sırları ele geçirmek için OpenAI'ın koordineli bir çaba yürüttüğü de aynı davada iddia edilmişti.

Mahkemeye sunduğu dosyada OpenAI'ın donanım stratejisinin "baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını" ve "yasa dışı olduğunu" savunan Apple, şirkete katılan eski çalışanları Tang Yew Tan ve Chang Liu'yu da suçlamıştı.

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