ABD Hava Kuvvetlerinin bulut platformu "Cloud One"a siber saldırı düzenlendiği, NBC News'e konuşan ABD'li bir yetkili tarafından doğrulandı.

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ABD Hava Kuvvetlerinin en önemli bulut bilişim platformu olan Cloud One sistemine siber saldırı gerçekleştirildiği ABD basınında yer aldı.

NBC News'e konuşan ismi paylaşılmayan ABD'li bir yetkili, Hava Kuvvetlerinin amiral gemisi niteliğindeki Cloud One platformuna yönelik saldırıyı doğruladı.

Pentagon hasar tespit çalışması başlattı

Saldırının ne zaman gerçekleştiği ya da olası etkileri hakkında bilgi paylaşılmadı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın ( Pentagon ) nezdinde aktif siber kuvvetler birimleri, saldırının ardından olası hasar tespit çalışmaları başlattı.

Ulusal basında, saldırının Cloud One sisteminde hassas askeri, personel ve lojistik verilerini tehlikeye atabileceği aktarıldı.

Sistemde aksamalar yaşandı

Kaynaklardan biri, "Burada yaşanan bir siber saldırı ciddi bir mesele" dedi.

Kaynaklar, saldırı nedeniyle sistemde aksamalar olduğunu ve uygulamaların Cloud One'a taşınmasına yönelik çalışmaların durdurulduğunu söyledi. Bazı kullanıcıların platformdaki yönetici yetkilerinin kaldırıldığı, uygulamalara yönelik güncellemelerin de askıya alındığı aktarıldı.

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Başka bir kaynak ise bilgisayar korsanlarının platformun kontrol paneline ulaşmak için güvenlik açığından yararlandığını aktardı. Bu yolla askeri uçakların operasyonel durumunun veya yedek parça hareketlerinin ele geçirilebileceğini belirten kaynak, bu bilgilere erişim sağlanıp sağlanmadığının bilinmediğini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel durumuna ilişkin yorum yapmıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bilgi, sistem ve görev kabiliyetlerini korumak için sürekli olarak gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

Cloud One'ın kapsamı

Hava Kuvvetleri tarafından 2017'de başlatılan Cloud One, kuvvetin tüm bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılamak üzere tasarlandı.

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Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet olmak üzere 4 şirketin kaynaklarını bir araya getiren platform, personel verileri ve maaş ödemelerinin yanı sıra lojistik ve bakım süreçlerini yönetenler de dahil olmak üzere onlarca uygulamaya altyapı sağlıyor.

Cloud One bünyesinde, Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarını ve diğer veri akışlarını birleştiren Hava Kuvvetleri Bulut Tabanlı Komuta ve Kontrol sistemi ile dünya genelinde 200'den fazla ABD Hava Kuvvetleri noktasındaki bomba ve füzeleri takip eden Harekat Alanı Entegre Muharebe Mühimmat Sistemi de yer alıyor.

Başka kurumlara da saldırı bildirilmişti

ABD'de son dönemde önemli bankalar ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Güvenlik Ajansı dahil bazı federal kurumlara siber saldırı düzenlendiği ve bu kuruluşların sistemlerinde kesintiler yaşandığı bildirilmişti.

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