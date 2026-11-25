Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Çin lideri Şi’nin Trump ve Putin’le gerçekleştirdiği üçlü görüşme, küresel sistemin yeni bir döneme girdiğini gösterdi. Uzun yıllar kurallara dayalı uluslararası sistemin liderliğini yapan ve bu sisteme uymayan ‘kötü aktörleri’ cezalandıran Washington’ın Çin ve Rusya’yı yeni uluslararası sistemin şekillendirilmesinde söz sahibi ortaklar olarak görmesi kritik bir dönüm noktası teşkil ediyor. Amerikan başkanının Çin ve Rusya’yı hizaya getirmeye çalışan Batı’nın lideri olarak değil de kendi ulusu adına bu iki liderle uzlaşma zemini arayan küresel bir aktör görüntüsü vermesi dikkat çekti. Zirve sonrasında yayınlanan bildiride Birleşmiş Milletler reformunun gerekliliği, nükleer savaşa girilmemesi, uluslararası mahkemelerin yetki alanlarını aşmamaları ve enerji arzının artırılması gibi temalara yapılan vurgular bu üç ülkenin küresel siyasetin şekillenmesine yönelik yeni oyunun kurallarını belirlemeye çalıştığını gösterdi. Görüşme Ukrayna ve İran gibi meselelerde somut çözümler üretmemekle birlikte bundan sonra uluslararası sorunların bu başat aktörler arasında bir uzlaşma olmaksızın çözülemeyeceği mesajını verdi.

BATININ LİDERLİĞİNDEN AMERİKAN ÇIKARLARINA

Başkan Trump’ın çok taraflı süreç ve anlaşmalardan hoşlanmadığı sır değil ve birebir lider diplomasisi üzerinden Amerika’nın ulusal çıkarlarına odaklanmayı tercih ediyor. Amerikan çıkarlarını kendi kişisel ve ticari çıkarlarıyla aynı düzlemde gördüğünü de unutmamak gerekiyor. Bu doğrultuda ilk döneminde Çin’le birlikte birçok ülkeye ticari baskı uygulayarak masada elini güçlendirmeye çalışan Trump, attığı adımları Batı ittifakının lideri olarak değil Amerikan ulusunun çıkarı bağlamında meşrulaştırdı. Biden gibi liberal enternasyonalist liderlerin Batı’nın üstünlüğüne dayanan ve sıklıkla üstten bakan anlayışını reddeden Trump, sıklıkla otoriter liderlerle fazla sıkı fıkı olmakla eleştirildi ve eleştirilmeye devam ediyor. Şenzen’deki resim bu bağlamda değerlendirildiğinde, Trump’ın güçlü gördüğü liderlerle doğrudan pazarlık yaparak öncelikli gördüğü meselelerde mesafe alma arayışının yeni bir örneği olarak öne çıktı.

Ukrayna ve İran savaşlarının küreseş enerji fiyatlarını yükseltmesinin siyasi maliyetini Kasım seçimlerinde ödemek zorunda kalan Trump, geri kalan iki senesinde Çin ve Rusya’yla daha da açık biçimde pazarlık yapabileceğine inanıyor. Şi’nin ev sahipliğindeki zirveye katılan Trump, ara seçimlerde darbe alan başkanların topal ördek döneminde dış politikaya daha fazla odaklanmalarının bir örneğini gösteriyordu. Tekrar seçilme kaygısı olmasa da siyasi mirasını korumak adına enerji fiyatlarını düşürmek, Ukrayna ve İran savaşlarını da bitirmek istiyor. Avrupa’nın Ukrayna savaşını bitirme gücüne sahip olmadığına, İsrail’in de İran savaşının bitirilmesine engel olduğuna kani olan Trump, çözümün ancak gerçekten güçlü gördüğü Şi ve Putin gibi liderlerle diplomasiyle mümkün olacağını düşünüyor. Amerika’nın Avrupalı ve Asyalı müttefikleriyle Rusya ve Çin’e karşı hasmane bir tutumla dünya liderliğini devam ettirmesi gerektiğini düşünen liberallere karşı Amerika’nın bundan sonra kendi çıkarlarına odaklanacağını ve küresel düzlemde büyük güç siyasetinin hâkim olacağını ilan eden bir tavır görüyoruz.

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AMERİKAN HEGEMONYASINDAN BÜYÜK GÜÇ REKABETİNE

Çin lideri Şi’nin siyasi kariyerinde ilk kez olmak üzere Trump’ı apronda karşılaması, Amerika’nın hegemonyasını kabul etmemekle birlikte büyük güç olduğunu kabul etmesi olarak okunabilir. Putin’e uygulanan protokol ise Rusya’nın daha az önemli bir büyük güç olarak masada olabileceğine işaret ediyordu. Trump’ın Amerikan hegemonyasında veya üstünlüğünde ısrar etmeyerek üçlü görüşmeye katılması, liberal üstünlük tavrından vazgeçerek bu aktörlerin hem rakip hem de muhatap olduğunun kabullenilmesi anlamına geliyordu. Amerika’nın ne Ukrayna ve İran’da istediği politikayı dayatmasının ne de enerji fiyatlarını indirmesinin mümkün olmadığını kabullenmiş görünen Trump, Çin ve Rusya’yla iş birliği yapmaya hazır olduğunu gösterdi. Uluslararası sistemin alıştığımız norm, kurum veya kuralları üzerinden değil de bu iki ülkenin liderleriyle pazarlık üzerinden Amerikan çıkarının korunması çabası, hegemonyadan büyük güç rekabetine geçişin en net sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor.

Amerika’nın belli norm ve kavramlar etrafında kurallara dayalı uluslararası sistem olarak tarif ettiği ve aynı zamanda Amerikan hegemonyasının da devamı esasına dayanan küresel yönetişim kurumları uzun zamandır çözüm üretemiyor. Bunun bilinmesine rağmen Amerika’nın uluslararası sistemde birincil konumunu Avrupa ve Asyalı müttefikleriyle birlikte devam ettirebileceğini savunanların seslerinin iyice cılızlaştığını görüyoruz. Trump yönetimindeki Amerika, küresel sorunları tek başına çözemeyeceğini, bölgesel meselelerde bölge aktörlerine ihtiyacı olduğunu, ulusal çıkarlarını korumak için de rakipleriyle diplomasiye mecbur olduğunu kabulleniyor. Çin’in ve Rusya’nın kilit rollerini teyit etmekle kalmayıp onları çözümün parçası olarak gören bir Amerikan dış politikası şekillenirken büyük güç rekabetinin daha fazla öne çıkması da Washington’ın mücadele ve iş birliğini bir arada götürmeye çalıştığına işaret ediyor.

Biden’ın bir aralar Çin’le hem rekabet hem iş birliği sloganını kullandığını ancak bu iki hedefi sentezlemekte zorlandığını görmüştük. Şimdilerde ise Trump bunu farklı bir biçimde deniyor. Batı ittifakının lideri olarak değil, Amerikan çıkarlarını önceleyen ulusal bir lider olarak. Biden’ın müttefikler üzerinden Amerikan liderliğini yeniden tahkim etmeye çabasıyla Trump’ın büyük güçlerle müzakereyle Amerikan çıkarlarını koruma anlayışı aslında Amerika’nın küresel sistemdeki değişen konumuna verilen iki farklı cevap olarak okunabilir. Biden Şi’ye ikincil bir rol biçerek Putin’e parya muamelesi yaparken Trump’ın bu iki lidere dostum diye hitap etmesi, bu iki politikanın da Amerika’nın dış politikasındaki belirsizlik ve kafa karışıklığına çözüm bulamadığını gösteriyordu.

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Ne Biden ne de Trump küresel sistemin nasıl yeniden şekillenmesi gerektiğine ilişkin kapsamlı bir vizyon ortaya koyabildi. Böyle olunca da Çin ve Rusya gibi büyük güçler önlerindeki fırsatları değerlendirerek riskleri azaltmaya çalışan perakende politikalar üretiyor ve Amerikan hegemonyasının zayıflamasından yararlanıyor. Amerika’nın artık uluslararası düzenin kurallarını tek başına belirleme iddiasından uzaklaşarak rakipleriyle müzakereye yönelmesi, küresel siyasetin daha istikrarlı veya öngörülebilir bir noktaya gideceği anlamına gelmiyor. Şenzen’deki zirveyi Amerika, Çin ve Rusya’nın aynı masa etrafında yeni dünya düzeni kurmaya çalışması olarak yorumlamak abartı olur. Ancak zirveyi Amerika’nın hegemonik siyasetinin sınırlarını kabullenerek büyük güç siyasetine yönelmesinin bir göstergesi olarak okumak mümkün.