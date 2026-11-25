Eyüp’ten başlayıp Haliç’in İstanbul kıyılarında süren gezimizin güzergâhı belki de Eminönü’ne ulaşıp Sarayburnu’nu dolaşarak devam etmeli idi. Lakin bu yazıları okuyanların hatırlayacakları üzere büyük bir değişikliğe sahne olan Haliç üzerinde fazlaca duruyorduk. Eh, buna da hakkımız vardır sanıyorum. İstanbul İstanbul olalı, Haliç Haliç olalı böylesine büyük bir imar hareketine rastlamamız kolay değildir.

Yine okuyanların bu yazılardan kolayca çıkara-bilecekleri gibi ben tarih yazmıyorum, sanat tarihine girmiyorum; şehircilik ve sair meseleler gibi uzmanlık alanlarına dalmıyorum; benim yaptığım değişen İstanbul ve bu değişiklik üzerine intibalar nakletmek, toplum hayatımızın bu kesiminde olup bitenlere dikkat çekmek. Bu vesile ile geleceğe ışık tutmak, içinde yaşadığımız bu koca kenti kıyısından köşesinden hemşehrilerimize tanıtmaya çalışmak. Yaşadığımız şu günlerde iyice tanınmaz hâle gelen şehrin nasıl bir yapı kazandığını kavramak. Ayrıca İstanbul’u bir hikâyeci olarak kendim için keşfe çıktığımı daha önce söylemiştim. Bu sebeple Haliç’in karşı kıyısını dolaşmaya başladım. İlk olarak Kâğıthane’yi gördüm. Hani şu Lale Devri’nden beri mektep kitaplarından tanıdığımız Sadabad’ı.

Eminönü’nden bindiğimiz Kâğıthane halk otobüsünde giderken dudaklarımda ister istemez Nedim’in ünlü şiirinin, ünlü nakaratı dolaşıyordu:

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Gidelim serv-i revanım yürü Sadabad’a

Kâğıthane’ye bu ismin verilmesi o bölgede Bizans döneminden beri bir kâğıt imalathânesinin bulunduğu sebebiyledir. Evliya Çelebi ünlü eserinde bu konuda şunları yazıyor: “Kefere zamanında burada kâğıt imaline mahsus, kârgir kubbelerle mebni kâğıdhâne varmış. Hâlâ dolablarının biri Dâye Hatun Camii’nin altında nümâyandır”.

Halk otobüsü Eyüp Sosyal Sigortalar Hastanesi’nde hasta görmeye gidenler, izinli askerler, işçiler, başlarındaki takkelerden, güneş yanığı yüzlerinden doğulu oldukları anlaşılan köylülerden oluşan bol çocuklu kalabalık yolcuları ile hırlaya hırlaya yürüyor. Yurdun dört bir köşesinden gelmiş muhacirlerden oluşan bir kalabalık. Şoför mahallini Fenerbahçe’nin bayrakları, kartpostalları, sarı-lacivert renkleri ile süslenmiş delişmen şoför teybine bir arabesk kaset koymuş, habire çalıp duruyor. İçkiden-sigaradan kalınlaşıp, erkekle kadın arası bir ton tutturan ses gözyaşları ile inliyor, sızlanıyor:

İhtiyacım var. Benim de mutluluğa ihtiyacım var...

Bu “ihtiyaç” bir başka kasette, hırıltılı bir erkek sesi ile “itirazım var” şekline dönüşüyor. Arabesk müzik, işte şu otobüsün içindeki insanların umutlarını, arzularını, ihtiyaçlarını ve itirazlarını dile getiriyor, onlarla örtüşüyor.