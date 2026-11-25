Hayreddin Karaman’ın hayatı ve çalışmaları, İslâmî inanç ile amel arasındaki canlı bağın değişen şartlar içinde nasıl korunabileceği sorusuna verilmiş somut bir cevap olarak okunabilir. Onun Türk İslâmcılığındaki yeri, yalnızca bir fıkıh âlimi ya da belli bir dönemin öne çıkan şahsiyeti olmasından kaynaklanmaz. Karaman’ın tecrübesi; Cumhuriyet döneminde yeniden açılan din eğitimi kurumlarının yetiştirdiği bir kuşağın oluşumunu, bu kuşağın İslâmî bilgiyi çağdaş meselelerle buluşturma çabasını ve zamanla toplumda yeni bir dinî otorite biçiminin ortaya çıkışını birlikte gözler önüne serer. Bu bakımdan onun hayat hikâyesi, modern Türkiye’de İslâmî düşüncenin kurumlar, nesiller ve kamusal alan içinden geçerek nasıl biçimlendiğinin de hikâyesidir.

Hayreddin Karaman’ı bugünkü iktidarla ilişkisi üzerinden “iktidarın fetvacısı” diye niteleyenlerin gözden kaçırdığı bir gerçek var: Cumhuriyet tarihiyle neredeyse yaşıt olan hayatı, büyük ölçüde iktidarın muhalifi olarak geçti. Esasen bugünkü iktidar da Türkiye’de hâlâ etkisini koruyan Kemalist iktidar karşısında muhalif bir konumda duruyor. Son yıllarda bu muhalefetin dozunda görülen düşüş bile söz konusu iktidarın ne kadar derine kök saldığının ve zihniyet dünyasına ne ölçüde yerleştiğinin işareti sayılabilir.

Karaman’ın “iktidar fetvacısı” olmak gibi bir derdi bulunsaydı, bunu çok daha önce Kemalizm’e yanaşarak yapabilirdi. Bugün onu eleştirenlerin teslim oldukları, politikalarını alkışladıkları faşizan zihniyet karşısında o da kendine kolayca bir yer bulabilirdi. İktidar ile âlim arasındaki ilişkiyi gerçekten sorgulayacaksak, bakmamız gereken yer tam da burasıdır: Âlimlerin yalnızca âlim oldukları için darağacına gönderildiği; İstiklâl Mahkemeleri’nde şapka kanununa yeterince destek vermedikleri gerekçesiyle yargılandıkları; Takrir-i Sükûn kanunlarıyla iktidarın anlatısına aykırı söz söyleyenlerin hapsedildiği ya da idam edildiği; kitapların yakıldığı dönemler… O iktidarlar karşısında kimlerin muhalif, kimlerin yandaş yahut fetvacı olduğuna bakmak gerekir.

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28 Şubat’ta İslâm’a karşı yoğun bir savaş yürütülürken Hayreddin Karaman Hoca da bütün şerefli ve haysiyetli Müslümanlar gibi rejimin ve iktidarın karşısında, radikal bir muhalif olarak duruyordu. Şimdi, onun o dönemde karşı çıktığı despotik ve zalim iktidara muhalefet eden bir hareket yönetime geldi diye kendisinin de bu iktidara muhalefet etmesini isteyenlerin niyeti açık değil mi? Bu beklenti, karşısındakini aptal yerine koyan ucuz bir kurnazlığı ele vermiyor mu? Karaman’ın muhalif olduğu dönemde desteklediği, birlikte yol yürüdüğü öğrencileri ve yol arkadaşları iktidara geldiyse, onlara neden muhalefet etmesi gereksin? Müslümanlara düşmanca davranmış 28 Şubatçıların heva ve hevesine neden uysun?

Karaman’ın iktidarla kurduğu fıkhî ilişkiyi basitçe “iktidar-âlim ilişkisi”ne indirgemek, açık bir kurnazlık ve içi boş bir yaftalamadır. Bu ilişkiyi, onun birlikte yol yürüdüğü mücadele arkadaşlarına kendi uzmanlık alanından sunduğu bir destek, nasihat ve gerektiğinde uyarı olarak görmek çok daha isabetlidir. Nitekim meseleyi bu çerçevede kavramak, Şerif Mardin’in Osmanlı’da ulemâ ile siyaset arasındaki ilişkiye dair çözümlemelerinin bile gerisinde kalan indirgemeci yaklaşımlardan uzaklaşmayı gerektirir.

Âlimin siyasetçiyle ilişkisini ya da verdiği fetvayı, siyasetçinin yaptıklarını meşrulaştırma çabası olarak görmek, en kötü niyetli oryantalistin zihnindeki klişeyle örtüşür. Oysa Mardin’in işaret ettiği örneklerde olduğu gibi, Karaman örneğinde de âlim, siyasetçinin her icraatını onaylayan bir makam değildir. Yerine göre nasihat eder, doğru yolu göstermeye çalışır, uyarır; gerektiğinde eleştirir. Bu ilişkinin kamuoyuna yansıyan yönü kadar kapalı kapılar ardında kalan boyutları da vardır.

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Görüşlerini yazarak ve konuşarak kamuoyuyla paylaşmanın riskinden hiçbir zaman kaçınmamış bir âlim olarak Karaman’ın sözlerinin zaman zaman farklı biçimlerde algılanması ve tartışmalara konu olması şaşırtıcı değildir. Sonuçta fetvaları hem fetva kurumuna inananları hem de kendisine itibar edenleri ilgilendirir. Fakat kimseye zorla bir görüş kabul ettirme imkânı yoktur. Bu bakımdan Karaman’ın kamusal alandaki konumu, açık bir tartışmaya katılan herhangi bir entelektüelinkinden özünde farklı değildir; kendisi de şimdiye kadar böyle bir ayrıcalık talep etmemiştir.

Karaman, modern çağın şartlarında bir âlim olarak meydanlara çıkıp başkalarıyla aynı zeminde konuşmaktan geri durmadı. Onu başka bazı âlim ve ilim insanlarından ayıran özelliklerden biri de budur: Bilgisini kamusal tartışmanın dışına çekmek yerine, herkesin önünde sınanabilir ve eleştirilebilir kılmayı göze almıştır.

Kuşkusuz, bu özellikleri ve bütünlüklü şahsiyetiyle Hayrettin Karaman, Türkiye İslâmcılığı tarihi içinde müstesna bir yere sahip. Bu düşünceden hareketle, bir süre önce Tezkire dergisi için onu farklı yönleriyle ele alan özel bir sayı hazırlamaya karar vermiştik. Editörlüğünü bizzat üstlendiğim bu sayının bütün yazıları tamamlandı, yakında okurlarla buluşacak.

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Sayı için kendisiyle bir mülakat yapmak üzere, yaklaşık iki ay önce Bursa’daki evinde ziyaretine gittim. Yaşını zihnî bir gerileme imasına dönüştürmeye çalışanlara karşı şunu özellikle söylemeliyim: Hocamız, bu yaşında bile kendisini yaşından ötürü eleştirenleri suya götürüp susuz getirecek kadar diri bir zihne, güçlü bir hafızaya ve hayranlık uyandıran bir muhakeme kudretine sahip. Maşallah demeden geçmeyelim; Allah ömrüne de ilmine de bereket versin. Öyle nükteler yaptı ki, bazılarının inceliğini ancak birkaç saniye sonra kavrayabildim. Kendisiyle yaptığımız mülakat Tezkire dergisinde “Bu İş Böyle Değil, Anlattıkları Gibi Değil: Hayrettin Karaman’la Düşünce, Fıkıh ve İslâmcılık Üzerine” başlığı altında yayınlanmış olacak.

Karaman hoca bir fakihtir. Bir fıkıh âlimi olarak İslâm’ın hükümlerinin günümüz şartlarında nasıl uygulanacağına dair bir yorumda (içtihatta) bulunmak. Onun İslâm’ın temel ilkelerine dayanarak verdiği fetvalar hiçbir zaman hiç kimse için yolsuzluğu meşrulaştırmaz. Fetvanın gayesi bir yanlışı doğru göstermek de değildir. Fetva bir ilke ile bir reel durum arasındaki ilişkiyi kurarak, bir işin İslâmîliğini soran insana bunun ölçüsünü vermek yolunu göstermektir. Fetva, özünde bir âlimin yorumudur ama İslâmî ilkelerle hayat arasındaki canlı ilişkinin de bir nişanesidir. Fetvayı bir suçu, cürmü veya günahı meşrulaştırmak olarak alanlar ancak İslâm’a düşmanca bakanlar olabilir ki onların zaten fetvayla ilişkileri olmaz. Fetvanın mahiyetini bildiği halde onu bu şekilde itibarsızlaştıranları ise Allah’a havale edelim artık.

Hoca’nın modern dünyada yatırım, iş hukuku, ortaklıklar, finans ve borsa konularında iş dünyasından İslâm’ı ciddiye alan, bu işin İslâm’a uygun yollarını alanlara bu işin ölçülerini ortaya koymak üzere verdiği fetvalar tam da İslâm’ın bu alanlardaki fıkhının güncellenmesi mahiyetindedir. Burada İslâm’ın ilkelerini zorladığına dair bir ithamda bulunulamaz. Ama kendisinden bu işin doğru ölçüsünü soranlara sonradan hiç fetvaya ihtiyaç duymadan irtikap edecekleri yolsuzluk ve hırsızlıkların sorumluluğunu yüklemek büyük bir bühtandır. Bir insan helal kazancın ölçüsünün İslâmî usulünü öğrenip sonra gidip fetvanın muktezasının tamamen dışında başka yollara tevessül etti diye ne fetvayı veren sorumlu tutulabilir ne de verilen fetvanın kendisi.

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Veya mesela “Yolsuzlukla hırsızlık bir değildir” diye söylediği sözü ben ilk duyduğumda aklıma asla onun yolsuzluğu kelime oyunuyla meşrulaştırdığı gelmez. Karaman Hoca bunun ne anlama geldiğini bilmeyecek biri değildir. Bilakis benim aklıma ilk gelen “yolsuzluğun hırsızlıktan daha hafif olduğu değil, çok daha ağır olduğu ve cezasının da çok daha ağır olabileceğidir.” Nitekim İslâm tarihinde yolsuzlukla suçlanıp doğrudan kellesi alınanların örneği çok olmuştur.

O yüzden mesela bugün fon vurgununa katılanların cürmü hırsızlıktan çok daha ağır olduğu için cezası da öyle olmalıdır.