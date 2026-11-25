Bir müzeye girdiğimizde çoğu zaman eserlerin karşısında durur, künyelerini okur, hangi tarihte yapıldıklarını öğreniriz. O eserin oraya nasıl geldiğiyle daha az ilgileniriz. Hangi topraktan çıkarıldı, kim tarafından taşındı, geride ne bıraktı? Kasım ayında Barselona, Dublin ve İstanbul’dan gelen üç haber, müzelere bu sorularla bakmayı gerektiriyor. Üçünün merkezinde de insanların kendi geçmişleriyle ve yaşadıkları yerle kurdukları ilişki var.

13 Kasım’da Barselona’daki The Best in Heritage konferansında sanatçı ve küratör Dima Srouji, Gazze’den çıkarılan arkeolojik eserleri gündeme taşıdı. Filistin Müzesi’nin çalışmasından hareket eden sunum, İngiliz Mandası dönemindeki kazıların ve Filistin’den götürülen nesnelerin izini sürüyordu.

Bir toprağın altından çıkarılan nesne, bulunduğu coğrafyanın gündelik hayatına dair bilgi taşır. Bir kabın biçiminde yemek alışkanlıkları, bir taşın işçiliğinde ustalık, bir süslemede inanç vardır. Nesne başka bir ülkenin müzesine taşındığında bu ilişkilerden hangileri künyeye sığar? Vitrinin önünde duran ziyaretçi, onu üreten insanların bugünkü torunları hakkında ne öğrenir?

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Gazze’deki yıkımı düşünürken, geçmişin nasıl dağıtıldığını da konuşmalıyız. Srouji’nin çalışması arşivler, replikalar ve yerel bilgi aracılığıyla bu bağları yeniden kurmanın yollarını arıyor. Eserin geri dönüşünü tartışmak, o eser hakkında kimin konuşabildiğini sormayı da gerektiriyor. Filistinlilerin kendi tarihlerinin anlatıcısı olma hakkı, müzenin kapısından içeriye kadar uzanıyor.

Altı gün sonra, 19 Kasım’da Dublin’de açılan “A Sea for Borrowed Time” sergisi, aynı hafızanın çağdaş sanattaki karşılıklarını bir araya getirdi. İrlanda Modern Sanat Müzesi’nin Sharjah Art Foundation ile hazırladığı sergide Hazem Harb, Rula Halawani ve Abdul Hay Mosallam Zarara gibi sanatçıların eserleri yer alıyor.

Hazem Harb’ın Gazze’den ayrılırken yanında taşıdığı bavuldan hareket eden çalışması, bir insanın hayatının ne kadarını beraberinde götürebileceğini düşündürüyor. Zarara’nın uluslararası dayanışma ağlarında posterlere dönüşerek dolaşan eserleri ise Filistin’in hikâyesinin hangi yollarla sınırları aştığını hatırlatıyor. Sürgün, bu eserlerin malzemesine, biçimine ve dolaşımına işlemiş durumda.

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Dublin’deki serginin kıymeti, bu farklı anlatımlara bir müzenin programında yer açmasında. İrlanda ile Filistin arasındaki dayanışma burada eserler, araştırma ve koleksiyon aracılığıyla somutlaşıyor. Sharjah’da korunan bir yapıt Dublin’de yeni bir izleyiciyle karşılaşıyor. Böyle bir ortaklığın kalıcılığını, ardından gelecek araştırmalar ve sanatçılarla kurulacak ilişkiler gösterecek.

Aynı gün İstanbul’da açılan “Adanmış Yapıtlar” sergisi de müzenin sorumluluğunu başka bir yerden gündeme getirdi. Baksı Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın girişimiyle sanatçıların bağışladığı eserler Akaretler’de buluştu. Satış gelirleri, Bayburt’ta yapımı süren Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’nin tamamlanmasına katkı sağlayacak.

Baksı’nın yıllardır üzerinde çalıştığı mesele burada belirginleşiyor. Bir müzenin çevresindeki köylerde yaşayan kadınlarla nasıl ilişki kuracağı, onların üretim bilgisinin nasıl aktarılacağı, bu bilginin gelir ve bağımsızlık imkânına nasıl dönüşeceği… İstanbul’da satın alınan bir eser, Bayburt’ta kurulacak bir atölyenin tamamlanmasına katkıda bulunabilir.

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Barselona’da yerinden edilmiş nesnelerin hikâyesini, Dublin’de sürgünün hafızasını, Bayburt’ta üretimin geleceğini konuşuyoruz. Müzenin sorumluluğu her birinde farklı biçimde karşımıza çıkıyor. Koleksiyonun korunması kadar, o koleksiyonla ilişki kuran insanların hayatını da hesaba katmak gerekiyor. Ben bir müzeden çıktığımda, içeride gördüklerimin dışarıdaki hayatla bağını düşünmek istiyorum.