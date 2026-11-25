İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, beraberinde kalabalık bir heyetle 12-14 Kasım tarihleri arasında Lübnan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Beyrut ve Trablusşam’da temaslarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebîh Berrî’den başlayarak, Lübnan siyaset sahnesinin bütün önemli aktörlerinin yanı sıra dinî temsilciler, yerel topluluk liderleri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Resmî toplantı ve görüşmelerin ötesinde, Erdoğan’ın Lübnan ziyaretinden en dikkat çekici kareler, gezinin Trablusşam ayağından yansıdı:

Cuma namazını şehrin kalbindeki tarihî Mescidu’l-Mansûrî’de kılan Erdoğan’a Lübnan halkı çok sıcak ve samimi bir ilgi gösterdi. Bu kadarını Bilal Bey’in bile beklemediğine eminim. Keza restorasyonu 2024’te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından tamamlanan Trablus Mevlevîhanesi’ndeki merasim de aynı görüntülere sahne oldu. Erdoğan ayrıca Trablusşam’da yaşayan II. Abdülhamid’in torunlarından Selma Sîbâî Hanımefendi’yi evinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını iletti.

Gerek temasların kapsamı gerekse Bilal Erdoğan’a gösterilen yoğun teveccüh, elbette Ortadoğu’nun çeşitli mahfillerinde farklı açılardan yorumlandı. Tahran merkezli Tesnim Haber Ajansı’nda yayınlanan analizde “Suriye’de Esed yönetiminin çöküşüyle birlikte oluşan yeni süreçte, Türkiye bölgedeki nüfuzunu derinleştirmek için yeni fırsatlar yakaladı” yorumu öne çıkarken, İsrail’in etkili gazetelerinden The Jerusalem Post, Lübnan ziyareti bağlamında “Osmanlılık mirası” vurgusunun altını çizdi. Konuyla alakalı analiz-yorumda “Bilal Erdoğan’a gösterilen sıcak ilgi, Türkiye’nin Lübnan’la geleneksel ilişkilerinin çok ötesine taşan bir boyut içeriyor. Türkiye, Lübnan’da sadece Sünnî partnerlere güvenmek yerine politik arenanın tamamını kapsayan ilişkiler peşinde” denildi. Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nün yayınladığı raporda ise Bilal Erdoğan’ın temaslarının “Lübnan devletini güçlendirmek yerine Sünnîlerin ayrılıkçı emellerini cesaretlendireceği” belirtildi. Lübnan’a sürekli saldırarak ülkenin zaten pamuk ipliğine bağlı bulunan dengelerini tamamen yok eden İsrail değilmişçesine, bu yorum elbette gülünç ve anlamsız.

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Ziyaretler sırasında Bilal Erdoğan’a bilhassa Trablusşam’da Lübnan halkının gösterdiği sıcak ilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyulan muhabbetin yanı sıra, Lübnanlı Sünnîlerin içten içe hissettiği yakıcı bir duygunun da yansıması: Etnik, dinî ve mezhebî parçalanmışlığın pençesinde kıvranan bir ülkede, derin bir yalnızlık ve sahipsizlik…

Lübnan, İslâm coğrafyasında fay hatları en belirgin ve en canlı ülke. Farklı mezhepleriyle Hristiyanlar, -tarih boyunca olduğu gibi, bugün de- Batılı süper güçlerin yakın ilgisine ve takibine mazhar. Özelde ise Fransa, manda yönetimi (1920-1943) döneminden kalma alışkanlıklarla, “Lübnan Hristiyanlarının hamisi” rolünü oynamayı pek seviyor. Seküleriyle-dindarıyla, Lübnan Şiîleri ideolojik motivasyonlarla hareket ediyorlar. Hizbullah, onlarca yıl boyunca Lübnan devletinin kılcal damarlarına kadar sızmış olduğu için, İran her şeye rağmen Lübnan üzerinde hâlâ çok etkili. Tüm bu karmaşa içinde sahipsiz bir kesim var: Lübnanlı Sünnîler.

Suudi Arabistan, 2005’te bir bombalı saldırı sonucu öldürülen eski başbakan Refîk Harîrî döneminde Lübnan’da ana patronlardan biri durumundaydı. Sonrasında daha geri plana düştü ve İran bütün sahneyi domine etti. Şimdi Suudiler yeniden Lübnan’da görünür haldeler. Örneğin, 2025 başında Joseph Avn’ın cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesinde doğrudan Riyad’ın dahlinin bulunduğu biliniyor. Ancak bu durum, Lübnanlı Sünnîlerin yalnızlığını tek başına gidermeye yetmiyor. Zira esas eksiklik, karizmatik ve tesirli Sünnî liderlerin yokluğu.

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Geçmişte âlim ve akademisyen Subhî es-Sâlih, Müftü Hasan Hâlid, mütefekkir Fethî Yeken gibi Sünnî aktörler, Lübnan toplumunda oldukça muteberdiler. Subhî es-Sâlih 1986’da, Hasan Hâlid 1989’da Lübnan İç Savaşı sırasında suikastlara kurban gittiler. Fethî Yeken, ardında çok sayıda eser bırakarak 2009’da terk-i dünya eyledi. Subhî es-Sâlih ve Fethî Yeken Trablusşam’ın, Hasan Hâlid de Beyrut’un evladıydı ve her üçü de siyasî arenada etkindi. Bu isimlerin yeri Lübnan’da doldurulamadı. Elbette bu anlamda İslâm dünyasının genelinde bir çoraklaşmadan söz edilebilir, ancak Lübnan’da eksiklik çok daha derinden hissediliyor.

Başlıkta “Lübnan’ın sesi yok” dedim. Çünkü Sünnîler denklemdeki yerlerini almadıkça, Lübnan’ın sesi hiçbir zaman tam anlamıyla duyulamayacak.