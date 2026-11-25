Şam seyahatimizin son gününde, Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye Külliyesi’nin kapısından girdiğimizde zaman sanki bir anda değişti. Kayseri’de miydik, Şam’da mı? Ağırnaslı Sinan, bin kilometre öteye Osmanlı’nın ruhunu taşımış. Külliye, TİKA’nın desteklediği restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz ay ziyarete açılmış ve 14 yıl sonra ilk ezan okunmuş.

İsmail Kılıçarslan, avlunun ortasındaki havuzun başında, Suriyelilerin “Tekke-i Süleymaniye” dedikleri, Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı bu muazzam külliyenin inceliklerini anlattı. Hem dinledik hem de yayımlamak üzere kayıt aldık.

Ziyaretimizi yapıp öğle namazlarımızı kıldıktan sonra külliyenin hazîresinde yatan, 36’ncı ve son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in kabrini ziyaret ettik. Sultan Vahdettin, 17 Kasım 1922’de İstanbul’dan ayrılmıştı. Yani bundan tam 104 yıl önce. Önce Malta’ya, oradan Hicaz’a, akabinde İtalya’nın San Remo kasabasına uzanan bir sürgün… 1926’da San Remo’da, yoksulluk içinde vefat etti. Borçları yüzünden tabutunun bir süre çıkarılamadığı anlatılır. Hanedan mensuplarının Türkiye’ye girişi yasak olduğu için naaşı Şam’a getirildi. Ecdat adına inşa edilen külliyede, tam 100 yıldır Mimar Sinan’ın inşa ettiği kubbelerinin gölgesinde yatıyor. Altı asırlık bir devletin son padişahının kabri başında Fatiha okurken, tarihin ne kadar ağır bir sayfasının önünde durduğumuzu hissettik. Hislendik.

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Suriye hükümeti külliyede profesyonel rehberler görevlendirmiş. Aralarında Türkiye’de okumuş gençler var. Türkçe konuştuğumuzu duyunca yanımıza gelen Suayb ile konuştuk. Türkiye’deki arkadaşlarını özlemiş, “Bir an önce gelin” diye üstelediğini anlattı. Dönünce nişanlanmış. Yakında düğünü olacak. İsmail abi, düğün hediyesi vermek istedi, Suayb kesinlikle kabul etmedi, külliyenin bağış kutusuna attırdı.

Oradan dümdüz yürüyerek Hamidiye Çarşısı’na vardık. Kapalıçarşı’nın kalabalığıyla boy ölçüşür desem yeridir. İlk bakışta bir kaos görüntüsü var. Biraz gözlemleyince aslında her şeyin yerli yerinde olduğunu görüyorsunuz. Esnaf, müşterisini gözünden anlıyor. Hemen hepsi Türkçe biliyor. Arapça başlayan, kâh İngilizce devam eden ve Türkçe ile nihayetlenen sohbetlerin, alışverişlerin de şehri Şam.

Akşam vakti, trafik kilitlenince taksilerden indik ve Aydın abinin yönlendirmesi ile kendimizi Şam’ın arka sokaklarda bulduk. İki atın karşı karşıya geçemeyeceği darlıktaki yollarda karşıdan geleni gözetmek gerek. Sıralı yürümek, hanımefendiler geçerken durmak ve gerekirse duvara yanaşmak şart. Bu şehir insana birlikte yaşamanın inceliklerini hemencecik öğretiyor. Derken bir anda elektrikler gitti. Çok sık olan bir durum, herkes alışkın. Baktık hayat olağan seyrinde devam ediyor, karanlığa da sığınarak kendimizi şiire vurduk. İsmail Kılıçarslan her birimizi bir duvarın dibine dizdi ve İsmet Özel’in, Esenlik Bildirisi şiirini okudu. Kör karanlıkta, dar bir Şam sokağında İsmet Bey’in 1973’te kâğıda döktüğü sözler yankılandı:

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“Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir

kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa

yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa

o şehirden öcalmanın vakti gelmiş demektir.”

Kendi semtimizde, kendi şehrimizde gibiydik. Ya da zaten öyleydik. Bir gün önce Yaşar Yavuz ağabey “Neredeyiz?” diye sorduğunda ağzımdan istemsizce şu söz dökülmüştü: “Şam’dayız, kalbimizin tam ortasındayız…”

Seyehatimizin son gününde artık kalbin yanına aklı koyma vaktiydi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, geleneksel Ufuk Turu’nun 21’incisini Şam’da düzenledi. “Yeniden Yapılanma: Dünya, Yakın Doğu, Türkiye ve Suriye” programına 200 kurumun yetkilisi, 30 il platformunun başkanı ve akademisyenler katıldı.

“Yeniden Yapılanma: Türkiye” oturumunu ben yönettim. Konuşmacılar, Siyaseten’den yol arkadaşlarım Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan’dı.

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Söz bana geldiğinde bir önceki akşam nöbet tuttuğumuz Hicaz İstasyonu’ndan başladım. O hat İstanbul’u, Şam’ı ve Medine’yi raylarla birbirine bağlarken aynı saati, aynı ezanı, aynı dili de birbirine taşıyordu.

Bugün hayatlarımızda yeni ve görünmez bir hat daha var. Şam’a, Medine’ye değil, Silikon Vadisi’ne gidiyor ve hepimiz o trendeyiz.

Otuz yıl önce hayatımıza bir iletişim aracı olarak giren internet, bugün kimliği, aidiyeti, inancı olmayan, komutla yönetilebilen bir insan tipi inşa ediyor. Böylesi toplumları işgal etmeye gerek yok. Uzaktan yönetmek yetiyor. Bölgemizde patlak veren Arap Baharı, coğrafyamızı bir dijital laboratuvara çeviren en büyük internet deneyiydi.

Üç gündür Halep’te ve Şam’da gördüğümüz ise başka bir şeydi. İnsanlar kafelerde doya doya sohbet ediyor. Rejim döneminde size çay getiren garsonun istihbaratçı çıkabildiği bu şehirde, internet hayli yavaş ama insanlar inanılmaz özgür. Bunu şöyle bağladım: “Bize vadedilen sınırsız internet, sınırsız özgürlük değildi. Yeni Suriye, dijital esarete ne kadar direnirse o kadar hızlı ayağa kalkar.”

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İsmail Kılıçarslan, Halep’te ortaya koyduğu “kültürel geçişkenlik” kavramını Şam’da daha da açtı: “Kültürel geçişkenliğin en büyük düşmanı kültürel tahakkümdür.” Bosna’da “biz abiyiz, biz biliriz” diye giden kimi kuruluşların duvara tosladığını hatırlattı. Örneği de çarpıcıydı: “Kur’an öğretmekte Suriyeli kardeşlerimizin geldiği yere asla gelemeyiz.”

Somut önerisi ise Türkçe ve Arapça çocuk ve gençlik dergileriydi. Edebiyattan spora, bilimden magazine uzanan bu yayınlar, Türkiye’de doğan Suriyeli çocukları Türkçeye ve Türkiye’ye bağlayacak, Suriyeli çocukların ana dilini de koruyacak. “On milyon dolarım olsa bina yapmam, iki dilli bir çocuk dergisi çıkarırım” dedi.

Aydın Ünal, Türk birliğinin tarihte de bugün de mümkün olmadığını anlattı ve Halep’te yarım bıraktığı cümleyi tamamladı: “Önümüzde tek seçenek var, o da İslâm birliği.” Halep’te ve Şam’da herkesin Türkçe konuştuğuna dikkat çekti: “Recep Tayyip Erdoğan, on yılı aşkın sürede Suriye’nin yarısına Türkçe öğretti.”

Bir gün önce ziyaret ettiğimiz Sultan Baybars’ı da hatırlattı. Moğol zulmü karşısında Müslümanların “bitti” dediği bir dönemde Ayn Câlût’ta alınan zafere dikkat çekti. Gazze’nin ağır yükü altında umutsuzluğa düşenlere seslendi: “Belki Baybarslar çıkacak içimizden.”

Oturumu şu sözlerle kapattım: Kök sağlam olursa emperyalistler de yıkamaz, teknoloji de. Kendi dilimizle konuşursak, birbirimizden vazgeçmezsek bütün badireleri atlatırız.

Kalbimiz Şam’ın tam ortasında attı. Üç günlük, rüya gibi geçen Suriye izlenimlerim şimdilik bu kadar. Üç yazıdan fazlası var elbette, zaman zaman atıflar yapacağım. Bu arada kameramanımız Rüstem Kara’nın maharetiyle Halep’ten başlayarak belgesel tadında içerikler de çektik. Kurgusu biter bitmez yayımlayacağız.

Çok soran oldu… Gitmek isteyenlere ne önerirsin derseniz, sadece “Gidin!” derim. Gerisini Halep’e ve Şam’a bırakın.