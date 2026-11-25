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Türkiye turizmde dünya çapında önemli bir konuma gelse de hem coğrafi konumu hem tarihi zenginliği ile halen potansiyelinin çok altında olduğu bir gerçek.

Bacasız fabrika olarak isimlendirilen turizmi yerli yabancı üniversitelerde turizm dersleri veren, profesyonel turist rehberi, seyahat yazarı, belgesel yapımcısı Şerif Yenen’e sorduk.

İstanbul Rehberler Odası (İRO) ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) başkanlığı, Dünya Rehberler Birliği (WFTGA) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış.

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Geçen hafta uluslararası rehberimiz ile çok verimli bir sohbetimiz oldu.

Türkiye turizminin en büyük sorunu nedir?

Turizmin en büyük sorunu bakış açısı sorunudur.

Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde, turizmin başarısını sürekli daha fazla ziyaretçi getirmeye bağlayan her türlü yaklaşım sorgulanmalı.

Çünkü turizmin gerçek bilançosu, turist sayılarından ve brüt döviz gelirlerinden ibaret değildir.

Ziyaretçilerin oluşturduğu ekonomik değerle birlikte doğal kaynakların tüketimini, çevre üzerindeki baskıyı, tarihî ve kültürel mirasımızın yıpranmasını, yerel yaşamın ve kültürel kimliğin dönüşümünü de hesaba katmalıyız.

Nasıl bir turizm anlayışı lazım?

Daha yüksek katma değer üreten, doğal ve kültürel mirasımızı koruyan, yerel ekonomiye daha fazla katkıda bulunan, yılın on iki ayına ve ülkenin farklı bölgelerine yayılabilen bir turizm anlayışına ihtiyacımız var.

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Bunun için ne yapılabilir?

Hedeflediğimiz ülkelerin dillerini iyi konuşan, temsil ve sunum yeteneği yüksek rehberlerden küçük tanıtım ekipleri oluşturabilir bunları farklı ülkelere gönderebiliriz.

Turist ne istiyor?

Ünlü yerleri görmek istiyor ama şehrin gerçek yaşamına da dokunmak, yerel insanlarla tanışmak, mahalleleri keşfetmek, yerel lezzetleri tatmak, müziği ve gelenekleri deneyimlemek istiyor.

Gazze’deki soykırımdan önce ve sonra İsrailli turist sayısında değişiklik oldu mu?

Eskiden çok gelirdi ama şimdi hiç yok.

Turistler Türkiye’de kazıklandığını düşünüyor mu? Kazıklanıyor mu?

Evet, ne yazık ki böyle bir sorunumuz var. En çok taksilerde yaşanıyor. Ayrıca müze giriş fiyatlarının yüksekliği de şikayet konusu.

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Fiyatların turistlere göre ayarlanmasının yerli turist ve vatandaşlara etkisi nedir?

Özellikle turistik bölgelerde fiyatların yabancı ziyaretçilerin alım gücüne göre belirlenmesi, yerli turistin kendi ülkesinde ikinci planda kaldığı duygusuna yol açıyor.

Türkiye’nin bir turizm hedefi var mı, yoksa ne olmalı?

Benim somut önerim şu: Kültür ve Turizm Bakanlığımız geçmişteki turizm şûralarının kararlarını yeniden masaya yatırmalı.

Hangi kararlar uygulanmış, hangileri uygulanmamış? Bunları sistemli biçimde değerlendirmeliyiz.

İhraç edilen yerli dizilerin turizme etkisi var mı?

Dizileri izleyen yabancı turist hikâyelerin geçtiği mekânları görmek istiyor.

Türkiye’nin dünyaya anlatacak olağanüstü bir hikâyesi var.

Ancak önce bizim bu hikâyenin değerini bilmemiz gerekiyor.

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Artistin biri hergün binlerce turistin ziyaret ettiği İstanbul’da Sultanahmet Camiine gitmiş.

Sonra orada burnunu tutarak bir video çekmiş.

Yetkililere seslenerek ayak kokusuna çözüm bulunmasını istiyor.

Sosyal medyada yayınlanan videoyu izleyince hafta içinde sohbet ettiğimiz ünlü turizm rehberi Şerif Yenen’in konuyla ilgili anlattıklarını hatırladım.

İstanbul’da turistlerin çok ziyaret ettiği camilerdeki ayak kokusu sorununu o dönem İstanbul müftüsü ve Diyanet yetkililerinin de turizm rehberleri ile birlikte katıldıkları bir toplantıda gündeme getirmişler.

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Şerif Bey toplantıda ayak kokusunu önlemek için turistlerin ayakkabı üzerine takılacak galoşla camilere alınmalarını önermiş.

O dönemin müftüsü, “Şerif Bey öneriniz çok güzel ama “Camilere ayakkabı ile giriyorlar” diye bizi şikayet ederler. Başımız ağrır, uygulayamayız.” Diye cevap vermiş.

Ayak kokusuna çözüm aranıyorsa bu öneri uygulanabilir.

Ayrıca günde en az iki kere abdest için ayaklarını yıkayan cemaatin ayakları kokmaz, çorapları da kokmaz.

Turistlerin yoğun olduğu camilerde ayak kokusunun kaynağı cemaat değil, gün boyunca ayakkabılarını çıkarmadan dolaşan turistlerdir.